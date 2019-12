Soudan: Le Chef du CS préside une réunion sur la situation de sécurité

Khartoum — Le président du Conseil souverain de transition, le lieutenant-général Abdul Fatah Al Burhan, a présidé vendredi une réunion rassemblant le chef d'état-major des forces armées, le directeur général de la police, le directeur général des services généraux de renseignement et le commandant général par intérim des forces de soutien rapide

La réunion a examiné la situation de sécurité globale dans le pays et a été assurée de la stabilité de la situation sécuritaire dans le pays. La réunion a également examiné l'annonce faite par une partie de l'organisation d'une procession samedi.

La réunion a approuvé les plans mis en place par les forces régulières pour sécuriser et protéger les établissements stratégiques et vitaux du pays.

La réunion a appelé les citoyens à adhérer à l'expression pacifique et à préserver les propriétés publiques et privées.

La réunion a également réaffirmé que toutes les forces régulières s'acquittent de leurs fonctions en traitant rapidement les infractions et tous les aspects de la violence et de prendre des mesures de précaution pour empêcher la survenance d'infractions et de violations.

La réunion a également souligné la nécessité de préserver les acquis de la révolution de décembre et que les forces régulières resteront unies et travailleront en équipe pour la prévalence de la sécurité et de la stabilité jusqu'à ce que le pays traverse la période de transition vers une paix durable et pacifique.