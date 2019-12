Togo: Bataka aux pensionnaires du Camp du futur - « Avançons ensemble »

« Si vous êtes ici, c'est pour apprendre et repartir avec de nouvelles connaissances ! Nous devons partager nos connaissances pour aider nos frères et sœurs à émerger. Ainsi, nous avançons ensemble ». Tel est l'un des messages importants passés par le ministre de l'Agriculture, de la Production animale et halieutique, à l'occasion de la visite qu'il a effectuée ce samedi 14 Décembre sur le site de la formation à l'ENI Adéta ; formation en vue d'outiller les 1000 jeunes et femmes entrepreneurs de la préfecture de Kpélé, une localité favorable aux cultures de rente et aux cultures vivrières.

Les formateurs du groupe CERCO venus du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Burkina-Faso et du Togo forment les participants en plénière sur « la gestion coopérative, l'élaboration d'un plan d'affaires et l'innovation ».

Le camp du futur pour lequel 1000 jeunes et femmes sont attendus, est déjà à plus de 1300 participants parmi lesquels des producteurs de riz, de café et cacao, des éleveurs de volailles, d'offreurs de services de transformation des produits agricole.

Le tour des classes fait par le ministre de l'agriculture accompagné du PDG de CERCO et de la présidente de la FICA a permis de constater de visu l'évolution des activités pédagogiques et l'engouement des participants.

« Ma plus grande joie est de voir mes parents s'intéresser à une telle formation que nous avons l'habitude de donner en milieu scolaire », a affirmé Dr Alain Capo Chichi, PDG du groupe CERCO.

Cette initiative dont le défi est d'agir pour un monde # faim zéro, vise à accompagner les agriculteurs pour en faire de bons entrepreneurs.

Kodjo Guéwé Lala, un producteur impressionné par l'initiative et participant à la formation, a exprimé son envie de devenir un leader dans la production de café. Il espère à l'issue de cette formation, acquérir des compétences pour augmenter son rendement et améliorer la qualité de son café. Quant aux membres de la coopérative Névamé, ils espèrent renforcer leur capacité en matière de production de riz étuvé.

La formation se poursuit jusqu'au 24 Décembre et l'apothéose, le 28 Décembre.