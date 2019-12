Togo: Et la promotion Junior 1994 de l'AC Merlan ressuscita Adademey et Sronvi...

Ils sont morts à jamais mais ils restent toujours dans le cœur de leurs coéquipiers.

Eux ce sont le technicien Guy Adadémey, ancien coach de l'AC Merlan, le défunt président de ce club ancien pensionnaire de la D2 puis de la D1 togolaise, Espoir Sronvi, et autres Sanda Nabédé Aklesso et Salaou Tadjou... L'Amical des anciens joueurs de AC Merlan Junior Promotion 1994 et sa diaspora ont décidé d'honorer la mémoire de ces anciennes gloires.

Des informations communiquées par l'organisation, ces dernières auront droit à un hommage à travers un tournoi à quatre qui aura lieu le 28 Décembre prochain sur les installations qui servaient de lieu d'entrainement à ce club, au CEG Tokoin Solidarité. Les illustres disparus honorés, les anciens du club entendent également passer par cette célébration pour en faire également celle des retrouvailles et donc, s'en servir pour renforcer également les liens de fraternité et de convivialité et bien évidemment. Le club étant actuellement disparu des radars de la D1, D2 et même D3 togolaises, les organisateurs de ce tournoi à 4 comptent également « jouer leur partition pour donner un coup de main à ce grand club de jeunes ».

Liste des 4 clubs qui prennent part au tournoi :

Amicale des Anciens Joueurs Juniors de l'AC Merlan Promotion 94

Les Bleus de Tokoin Solidarité

AC Merlan Team 1

AC Merlan Team 2