Algérie: Le président palestinien félicite le président de la République élu Abdelmadjid Tebboune

Alger — Le président de la Palestine, Mahmoud Abbas a félicité samedi le président de la République élu Abdelmadjid Tebboune pour sa victoire au scrutin du 12 décembre, aspirant à œuvrer de concert avec lui pour le renforcement des liens de coopération et de fraternité entre les deux peuples et pays dans tous les domaines.

Dans son message de félicitations, M. Abbas a écrit "votre élection à la tête de la République algérienne prouve la confiance du peuple algérien frère en votre direction avisée dans cette étape importante de la progression de l'Algérie vers davantage de démocratie et vers la concrétisation des aspirations du peuple algérien frère", affirmant être confiant que "l'Algérie surmontera la situation actuelle vers plus de progrès et de prospérité".

Le président Mahmoud Abbas a tenu, en outre, à exprimer "son aspiration" à œuvrer de concert avec les dirigeants algériens au "renforcement des relations de coopérations et de fraternité existant entre nos deux peuples et pays dans tous les domaines", saluant "le rôle historique et constant de l'Algérie en faveur du peuple palestinien et pour le triomphe de sa cause juste".

Pour rappel, Abdelmadjid Tebboune a remporté l'élection présidentielle du 12 décembre avec 58,15% des suffrages exprimés, devançant de loin les quatre autres candidats, en l'occurrence Abdelkader Bengrina (17,38% des voix), Ali Benflis (10,55%), Azzedine Mihoubi (7,26%) et Abdelaziz Belaid (6,66 %).