Ile Maurice: Météo - Chaud devant !

Vous n'en pouvez plus. La chaleur est torride et insoutenable. La température continue de grimper. Malheureusement, ce sentiment d'inconfort ne s'arrêtera pas de sitôt, si l'on en croit la station météo de Vacoas. «La chaleur persistera pour quelques jours encore», explique un prévisionniste. La raison, selon lui, c'est que notre région est toujours sous l'influence d'une masse d'air chaude et humide.

Durant les dernières 24 heures, la température maximale enregistrée était de 36° C à Riche-Terre, 34° C à Mon Loisir Rouillard. La température était plus agréable à Grand-Bassin et Vacoas avec une maximale de 29° C. Ce qui devrait être le cas également ce dimanche 15 décembre. Mais profitez de cette belle journée ensoleillée pour vous rendre à la plage ou une balade en forêt.

En ce qui concerne les basses pressions, le prévisionniste dira qu'il n'y en a aucune dans la région pour le moment. Quid des averses ? Seules les régions sud et sud-ouest qui seront sous formation nuageuse avec des averses localisées.