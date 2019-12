Gabon: Estelle Ondo prend fait et cause pour la nomination de Noureddin Bongo Valentin

La nomination Noureddin Bongo Valentin au poste de Coordonnateur général des Affaires présidentielles au cabinet du Président de la République suscite la controverse au sein de la classe politique que dans la société civile gabonaise.

Plusieurs voix se lèvent. Les unes pour contester et les autres pour applaudir et féliciter le nouveau promu. C'est le cas de l'élue du deuxième arrondissement de la Commune d'Oyem, Estelle Ondo qui a pris fait et cause pour Noureddin Bongo Valentin. Elle fustige d'ailleurs, celles et ceux qui pour elle, font déjà le procès du patronyme.

La nomination de Noureddin Bongo Valentin au Conseil des ministres du 05 décembre 2019 est l'une de celles qui fait couler beaucoup de salive et d'encre. Sur sa page facebook le samedi 14 décembre, l'Honorable Estelle Ondo, l'élue du deuxième arrondissement de la commune d'Oyem, s'est érigé en avocat-défenseur de la nomination du nouveau Coordonnateur général des Affaires présidentielles au cabinet du Président de la République. Prenant fait et cause pour ce dernier, la locataire du Palais Léon Mba bat en brèche ceux qui font le procès du patronyme. Pour l'ancienne ministre en charge de l'Egalité des chances et de la Décennie de la Femme « La République ne juge pas en fonction du patronyme, de l'ethnie ou de la couleur de la peau, mais du sens de l'intégrité, du dévouement et de l'efficacité (action, résultat) » dira-t-elle en substance.

Estelle Ondo pense qu'il faut mettre un terme au procès en patronyme. Il faut, selon elle, juger Noureddin Bongo Valentin à l'épreuve de son humilité (éthique) et de son efficacité (politico-administrative) dans le respect des bornes légales et constitutionnelles qui fondent l'Etat de droit démocratique. « Parmi ceux qui crient aujourd'hui au loup, plusieurs ont nommé des proches ou ont été nommés eux-mêmes selon des critères subjectifs, familiaux (politiques), etc. Sans que cela ne soit à l'époque ni « illégal » ou « inconstitutionnel » comme ils veulent le faire croire, aujourd'hui » soutient-elle.

Défenseure de la vision et de la politique du Chef de l'Etat, Estelle Ondo n'hésite pas à soutenir ses actions. Avec Ali Akbar Onanga et bien d'autres, la députée d'Oyem fait partie des soutiens indéfectibles de la nomination de Noureddin Bongo Valentin au poste de Coordonnateur général des Affaires présidentielles au Cabinet du Président de la République. Elle soutient d'ailleurs que sur le plan politique, le président actuel a trouvé un système (géopolitique) et des pesanteurs (PDG) qui avaient cours sous l'ancien régime de feu le président Omar Bongo.

Sur le plan juridique et faisant une comparaison avec le pays de l'Oncle Sam, l'élue de la commune d'Oyem poursuit son plaidoyer pour Noureddin Bongo Valentin. « Au Gabon, comme dans certaines grandes démocraties, il n'est pas formellement interdit au Chef de l'Etat de nommer à de hautes fonctions des membres de sa famille. Par exemple aux Etats-Unis, le Président Donald Trump a bien nommé son beau-fils à son cabinet ; en France, les présidents de la République et les parlementaires ont souvent nommé des parents (femmes, enfants, amis) à des postes importants » souligne-t-elle.

Estelle Ondo appelle à juger le maçon au pied du mur. Pour elle, « il vaut donc mieux attendre et observer la façon dont le Coordonnateur général va se mouvoir entre le Directeur de cabinet, le Secrétaire général de la Présidence de la République et le Premier ministre, parce que ce sont eux qui ont la charge d'exécuter les décisions et arbitrages du chef de l'Etat » comme pour conclure.Les Gabonais attendent le maçon qui,sans doute conçoit déjà des plans de construction pour une administration au service peuple et à leur satisfaction.