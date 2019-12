Algérie: Le Cheikh de la Zaouia El Hamel félicite le président de la République élu Abdelmadjid Tebboune

Alger — Le cheikh de la Zaouia d'El Hamel, Mohamed Mamoun El Kacimi El Hassani a félicité samedi Abdelmadjid Tebboune pour sa victoire à l'élection présidentielle du 12 décembre, exprimant ses vœux que cette élection ouvrira une nouvelle ère pour la consolidation des acquis et le rattrapage des insuffisances et l'amorce d'une réforme globale.

"Il me plait en mon nom et au nom de la Zaouia El Kacimia et la Ligue des zaouïas scientifiques de vous exprimer toutes mes félicitations à l'occasion de votre victoire à l'élection présidentielle, priant Dieu le Tout Puissant de vous accorder santé et bien-être et toute la réussite pour conduire l'Algérie vers une meilleure vie où règne l'esprit de la fraternité et de la concorde", lit-on dans le message de félicitations.

Le cheikh de la zaouia d'El Hamel a affirmé, par ailleurs, que "notre peuple aspire à l'édification de l'Etat de droit et de la justice où les droits et libertés sont préservés et les compétences valorisées, un Etat au sein duquel tout un chacun trouve sa place".

Notre peuple, poursuit le patron de la zaouïa Kacimia Belhamel "espère se concilier en affirmant les éléments de son identité et se libérer de toute dépendance à autrui, notamment en ce qui concerne ses constantes, représentées dans sa langue, sa culture nationale et ses valeurs spirituelles et morales".

Pour rappel, Abdelmadjid Tebboune a remporté l'élection présidentielle du 12 décembre avec 58,15% des suffrages, devançant de loin les quatre autres candidats, en l'occurrence Abdelkader Bengrina (17,38% des voix), Ali Benflis (10,55%), Azzedine Mihoubi (7,26%) et Abdelaziz Belaid (6,66%).