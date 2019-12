Sénégal: Diourbel - Une garderie communautaire inaugurée à Khodjil

Khodjil (Diourbel) — Une garderie communautaire, composante du complexe scolaire Atlas, a été inaugurée samedi à Khodjil, dans le département de Diourbel (centre), a constaté l'APS.

"Notre volonté est d'apporter des réponses adaptées et durables aux difficultés socio-économiques des populations locales et des groupes vulnérables à travers l'encadrement et l'éducation de nos enfants", a indiqué Fatou Diané Guèye, promotrice du projet.

Elle s'exprimait au cours de l'inauguration de cet établissement, une composante du complexe éducatif Atlas qui dispose d'un cycle primaire, d'un cycle moyen-secondaire et d'un cycle des métiers.

Selon Mme Guèye, par ailleurs directrice de la réglementation des systèmes financiers décentralisés, l'idée de ce complexe est née du constat portant sur "le fort taux démographique du pays qui accroit les besoins en termes d'éducation et de suivi, le faible taux de réussite scolaire dans certaines zones et l'inadéquation entre l'offre et la demande" d'emploi.

"A ce titre, notre vision est de développer le potentiel de l'enfant par rapport au savoir technique et à la transmission des valeurs humanistes pour atteindre ensemble la réussite de notre mission", à savoir "faire progresser chacun en prenant en compte la personnalité de chacun", a martelé la promotrice.

En plus de cette infrastructure dédiée à cette couche vulnérable, Fatou Diané Guèye a annoncé l'inauguration prochaine à Diourbel du premier centre d'accueil pour la petite enfance du Sénégal, qui sera réalisé sur 2000 mètres carrés.

La directrice de l'Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits, Thérèse Faye, a salué cette "action communautaire", estimant qu'il n'y a pas investissement "plus sûr" qu'une garderie bien équipée.

"On a vu que la cantine scolaire est fonctionnelle. On a vu un jardin potager et on est conscient de l'importance de l'éducation nutritionnelle pour les enfants", a-t-elle dit, avant de prendre l'engagement de "faire un appui d'un million pour renforcer la cantine scolaire".

Après une année de fonctionnement, la garderie sera érigée en case des tout-petits et un enseignant y sera affecté en accord avec l'inspection d'académie (IA), a-t-elle annoncé.

"Nous nous engageons à travers les services techniques déconcentrés à accompagner ce projet notamment dans la formation du personnel éducatif", a promis le préfet du département de Diourbel, Ibrahima Fall.