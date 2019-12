Cote d'Ivoire: Wattao - Le mal qui le ronge et l'a fait hospitaliser aux Etats-Unis

Le commandant Issiaka Ouattara, alias Wattao a quitté Abidjan le jeudi 13 décembre 2019, via le Maroc, pour les États Unis, en vue de subir un traitement choc, contre un diabète de niveau 7, qu'il n'a pas pu détecter jusqu'à ce stade assez avancé, selon des sources concordantes qui se sont confiées à l'IA.

« Il devait partir en France, mais à cause des grèves, un hôpital spécialisé lui a été trouvé aux Usa. Avant son départ, il est passé saluer des autorités, et personnalités qui lui ont souhaité bonne guérison.

Il a confié n'avoir pas fait attention aux prescriptions et conseils des médecins, et s'être laissé aller avec la bonne chère et autres aliments sucrés.

Il tenait à peine sur ses pieds certes, était affaibli et un peu amaigri mais après, il a pu voyager sans problème.

Il est parti seul, et était en possession de toutes ses capacités et facultés. Il est bien arrivé aux États Unis, et ses soins devraient démarrer , pour deux semaines », a expliqué notre source qui demande aux amis de Wattao de prier pour lui.