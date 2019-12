Afrique de l'Ouest: Sommet extraordinaire G5 Sahel - Le Président mauritanien Ould Ghazouani imprime ses marques

L'homme fort de Nouakchott, le Président Ould Ghazouani prend part au sommet extraordinaire du G5 Sahel qui s'est ouvert ce dimanche à Niamey. Très engagé dans la lutte antiterroriste, le Chef de l'État mauritanien passe pour être le catalyseur actif de cette coalition G5 Sahel aux côtés des Présidents du Niger, du Burkina, du Mali et du Tchad.

Les 5 Chefs d'État discutent des problèmes de sécurité dans l'espace" du G5 (Mali, Burkina Faso, Niger, Mauritanie et Tchad) et du souci d'intensification des dispositifs et des stratégies de veille et de riposte plus appropriés contre les assauts des troupes terroristes.

Le président Ould Ghazouani qui imprime ses marques, son style et sa méthode, est arrivé ce matin à Niamey pour témoigner de la solidarité et de la compassion du peuple mauritanien et de son gouvernement à son homologue nigérien, suite à l'attaque meurtrière du camp militaire d'Inates, dans l'ouest du pays, qui avait fait 71 soldats.