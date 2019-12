Gabon: Croix-rouge/Unicef - Des causeries pour lutter contre les violences faites aux enfants dans les familles et sur les réseaux sociaux au pays

La Croix-Rouge gabonaise, toujours en partenariat avec le Fonds des Nations unies pour l'enfance(Unicef), organise depuis le 4 Décembre 2019 des dialogues communautaires avec plusieurs associations et communautés des trois communes à savoir : Akanda, Libreville et Owendo.

Il est question pour cette organisation d'aide humanitaire, de discuter et d'échanger des questions qui tournent autour de violences faites aux enfants dans les familles et sur les réseaux sociaux. Ce samedi 14 décembre 2019, la Communauté des Jeunes de Kalikak (CJK) et l'Association femme capable d'Owendo ont bénéficié des conseils pour lutter efficacement contre ce phénomène de violences à l'égard des enfants.

Deux causeries ont été au menu ce samedi 14 décembre 2019 pour discuter des questions relatives aux violences faites aux enfants dans les familles et sur les réseaux sociaux. L'objectif est de recueillir les avis des membres de ces associations et communautés, de telle sorte qu'ils soient capables de s'impliquer, de lutter ferment. « La lutte ne doit pas seulement concerner les organisations, les Etats, mais la communauté doit aussi, elle-même dénoncer ces actes de violence » souligne un des responsables de cette association qui milite pour l'aide humanitaire.

Organisées par la Croix-Rouge gabonaise, ces causeries, qui ont l'objectif de dénoncer et de lutter contre les violences à l'égard des enfants, sont financées par le Fonds des Nations unies pour l'enfance(Unicef). La Communauté des Jeunes de Kalikak (CJK), située dans le premier arrondissement de la commune de Libreville et l'Association des femmes capables d'Owendo ont profité et bénéficié de ces différentes rencontres qui les emmènent à s'impliquer et surtout avoir des moyens de lutter efficacement.

Pour faire face à ce phénomène qui ne cesse de s'enraciner dans les coins et les recoins de la capitale gabonaise, La Communauté des Jeunes de Kalikak (CJK), et l'Association des femmes capables d'Owendo ont promis mettre en œuvre ce qu'elles ont appris : lutter fermement en dénonçant ces actes qu'elles qualifient de barbares et d'une autre époque.

Pour rappel, la Croix-Rouge a pour objectif de venir en aide aux personnes en difficulté. Ses missions fondamentales sont l'urgence, le secourisme, l'action sociale, la formation, la santé et l'action internationale. Le Fonds des Nations unies pour l'enfance quant à elle, généralement désigné par l'acronyme Unicef, est une agence de l'Organisation des Nations unies consacrée à l'amélioration et à la promotion de la condition des enfants.