Soudan: La conférence sur les questions minières discute de plusieurs papiers

Khartoum — - La conférence sur les questions minières au Soudan organisée par le Conseil Souverain en coopération avec le Cabinet de transition et le ministère de l'Énergie et des Mines, sous le slogan: (l'exploitation minière sûre vers le développement durable) a discuté de nombreux papiers scientifiques.

Le Dr. Ashraf Mohamed Khair, de l'Autorité soudanaise de l'énergie atomique a présenté un document qu'il a intitulé "Technologie des rayonnements et applications nucléaires dans le domaine des mines et des ressources naturelles", il a présenté le rôle de l'énergie atomique dans la sécurité liée à l'exposition aux rayonnements en raison des opérations minières et des défis auxquels sont confrontées les mines et les solutions, et traitant des projets d'énergie atomique liés à l'exploitation minière traditionnel et des risques pour la santé et l'environnement.

Le Dr. Hamdan Mustafa a mis en garde contre une augmentation des cas de tuberculose, de fibrose thoracique et d'autres maladies parmi les travailleurs des zones minières, et a indiqué qu'une étude avait été menée dans les zones minières et les marchés de l'État du Nahr Al-Nil et que l'étude avait révélé une augmentation des maladies et du décrochage scolaire.

Le document sur la réforme juridique préparé par deux professeurs, Hajar Abbas et Tariq Al-Mubarak, appelé à un examen et à des dispositions pour la formulation du pouvoir entre les niveaux de gouvernement sur les ressources naturelles et la réalisation de l'intégration selon une vision holistique qui atteint les objectifs de développement et environnementaux et d'intégrer les secteurs des ressources naturelles.

Le document a également couvert une carte d'utilisation des terres et indicateurs de réforme juridique.

La conférence a également passé en revue des documents, y compris les politiques de la Banque du Soudan envers l'extraction de l'or et le rôle de la raffinerie d'or dans l'augmentation de valeur ajoutée et la qualité et le papier des industries manufacturières dans les minéraux industriels et la possibilité de succès minier au Soudan.