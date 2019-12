Soudan: Comité pour dissoudre les syndicats et les associations professionnelles à Al-Gazera

Madani — - Le Wali chargé de l'Etat de l'Al-Gazera, le Lt.-Gén. Ahmed Hanan Ahmed Subair a rendu une décision de former un comité pour mettre en œuvre la décision du comité de dissoudre des syndicats, des associations professionnelles et de l'unité des employeurs de l'État de l'Al-Gazera.

Le Comité y comprend un grand nombre des hauts fonctionnaires et professionnels dans l'Etat.

La décision a précisé les tâches et les pouvoirs du comité pour saisir les biens immobiliers, les machines, les voitures et les moyens de transport enregistrés au nom des syndicats et des associations professionnelles et du Syndicat des employeurs, et il est interdit d'en disposer.

La décision a décidé de former des comités directeurs spécialisés dans la gestion des affaires des syndicats, mener à bien leurs travaux, préparer à l'Assemblée générale des syndicats, la révision les réglementations et les lois pour se conformer à une démocratie et l'indépendance du travail syndical et la vérification financière par le vérificateur général.