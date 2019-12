Algérie: Attirer les grands projets agricoles et industriels pour promouvoir la sous-traitance industrielle

Adrar — Les participants à une rencontre sur "la sous-traitance industrielle dans le Sud", tenue dimanche à l'université d'Adrar, ont souligné la nécessité d'attirer de grands projets agricoles et industriels et améliorer le climat financier en vue de promouvoir la sous-traitance industrielle dans le Sud du pays.

Ils ont plaidé pour l'implication des petites et moyennes entreprises (PME) dans la sous-traitance industrielle à travers des contrats de partenariat en vue d'assurer leur continuité, d'ouvrer à la promotion des facteurs de dynamisation de l'investissement productif prometteur pour les secteurs agricole et industriel dans la région.

M.Abdelbaki Bediaf de l'université d'Ouargla, a appelé à ancrer la culture entrepreneuriale au sein de la société, notamment les promus d'universités et d'instituts, leur accompagnement et la création d'entreprises de sous-traitance et leur protection légale.Il a aussi exhorté à impliquer les employeurs et patrons de PME à ce type de rencontres pour s'imprégner de la réalité du terrain, renforcer la communication entre différents intervenants dans la sous-traitance.

Mâamri Zakaria (Université d'Adrar) a, de son coté, mis en avant la nécessité d'un cadre réglementaire régissant la sous-traitance industrielle, en vue de se conformer aux règlements et législations en vigueur dans les domaines liés à l'investissement, notamment en termes d'emploi et de qualification, et la contribution au développement économique.

Initiée par le laboratoire de l'intégration économique algéro-africaine (Université d'Adrar), cette rencontre a permis aux participants d'examiner les voies de développement de la sous-traitance dans le Sud pour le montage des micro-entreprises, la promotion de la sous-traitance en vue de renforcer la compétitivité des PME et le règlement régissant les contrats de sous-traitance dans la législation algérienne, selon le même responsable.