Algérie: Des organisations nationales et régionales et des partis félicitent le président élu Tebboune

Alger — Le groupe parlementaire du Parti des travailleurs (PT), l'Organisation nationale des moudjahidine (ONM), l'Union nationale des paysans algériens (UNPA) et le Conseil consultatif de l'Union du Maghreb arabe (UMA) ont félicité dimanche Abdelmadjid Tebboune suite à sa victoire à l'élection présidentielle.

Dans ce cadre, le groupe parlementaire du PT a adressé ses "chaleureuses félicitations" à Abdelmadjid Tebboune pour son accession à la magistrature suprême du pays et pour la "grande confiance" placée en lui par le peuple algérien, l'appelant à "rassembler les Algériens dans la conjoncture critique que traverse notre pays".

A cette occasion, le groupe parlementaire du PT a réaffirmé son engagement à appuyer tous les efforts visant à consacrer la démocratie et à permettre à l'Algérie d'occuper la place qui lui sied dans le concert des nations.De son côté, le secrétariat général de l'Organisation nationale des moudjahidine (ONM) a adressé ses vœux au président élu qui aura à assumer cette grande responsabilité dans une conjoncture difficile marquée par des défis multidimensionnels.

Il a affirmé être "pleinement conscient de la priorité d'ouvrir de nouveaux horizons devant un dialogue sérieux et responsable avec le hirak populaire et de veiller, plus que jamais, à trouver de nouvelles issues à même d'approfondir le comportement pacifique et civilisé qui a démontré l'authenticité de notre peuple", ce qui exige, a-t-il ajouté, "la proposition d'alternatives à même de permettre à notre pays de surpasser l'impasse et amorcer un nouveau départ pour instaurer une nouvelle République qui puisse répondre aux attentes et aspirations de notre peuple au progrès social et à la prospérité économique".

A son tour, l'UNPA a félicité M. Tebboune qui a remporté cette élection présidentielle "régulière" après avoir été choisi par le peuple avec "une totale confiance" pour conduire l'Algérie à bon port, un peuple attaché à ses principes religieux et nationaux qui fait face à tous ceux qui veulent du mal à notre pays.Ce succès est "un succès de l'Algérie et de la place qu'elle occupe parmi les Nations et les peuples, un succès qui restitue au peuple algérien la confiance perdue et l'espoir qui a failli s'estomper, pour laisser place à une réforme globale de la future Algérie".

Dans le même contexte, le Secrétariat général du Conseil consultatif maghrébin n'a souligné que "ce succès mérité qui conforte votre riche parcours militant, intervient dans une conjoncture difficile marquée par les interactions et les évènements nationaux, régionaux et internationaux que vit l'Algérie", se disant pleinement convaincu que le nouveau président ne ménagera aucun effort pour servir les intérêts suprêmes du pays et du peuple.