Algérie: Les centres régionaux de la télévision et autres médias sont à même de consolider l'information de proximité

Batna — Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement et ministre de la Culture par intérim, Hassan Rabehi, a considéré dimanche à Batna que les centres régionaux de la télévision algérienne et autres médias sont à même de constituer un centre de rayonnement et de consolider l'information de proximité.

En marge de l'inauguration d'un centre régional de la télévision algérienne, d'un siège de l'APS et d'une maison de la presse au centre-ville, le ministre qui était accompagné des directeurs généraux de l'Agence Algérie presse service (APS), de la Télévision algérienne et de la Radio nationale a indiqué que "l'objectif du gouvernement et de l'Etat algérien est de mettre à la disposition des citoyens de toutes les régions du pays les moyens d'information y compris des médias de proximité dans un souci d'offrir un service public de qualité".

Lors de l'inauguration du siège de l'APS à Batna, le ministre a estimé qu'il représente "un plus aux médias que mérite la wilaya de Batna au regard de son activité, des compétences qu'elle renferme et de son aptitude à contribuer à l'information nationale".

Lors de sa visite d'inspection des nouveaux sièges des médias, le ministre a salué la contribution efficace des autorités locales à la mise sur pied de ces structures appelées à constituer "un centre de rayonnement qui reflète le développement de la wilaya dans les divers domaines, son patrimoine culturel et civilisationnel et ses importantes activités commerciales et industrielles".Le ministre poursuivra sa visite de travail dans la capitale des Aurès par l'inspection de plusieurs structures des secteurs de l'information et de la culture.