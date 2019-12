Sénégal: Amélioration des conditions de vie des sénégalais - Tulibano Mushingi se félicite des investissements américains

La fondation des États Unis pour le développement de l'Afrique(Usadf) a investi près de 4 milliards 500 millions de francs au Sénégal au cours de la dernière décennie. C'est une révélation de l'ambassadeur des États Unis à Dakar lors de la cérémonie de signature d'un protocole d'entente entre la Délégation à l'entreprenariat rapide (Der) et l'Usadf.

« Au cours de la dernière décennie la fondation des États Unis pour le développement de l'Afrique a investi près de 4,5 milliards de francs Cfa dans le financement de subventions accordées à plus de 70 entreprises locales, contribuant à améliorer les moyens de subsistance de 400 mille sénégalais », détaille son excellence Tulibano Salama Mushingi.

Il soutient qu'en tant qu'ambassadeur des États Unis au Sénégal, l'un de ses objectifs majeurs est le renforcement de la croissance économique, du commerce et de l'investissement pour accroître la prospérité de la Nation sénégalaise et celle de son pays.

Le diplomate américain est, par ailleurs, convaincu qu'« il n'y a pas de meilleure manière de montrer l'engagement des États Unis dans l'avenir de l'Afrique qu'à travers leur investissement dans sa ressource la plus importante qu'est sa population et tout particulièrement les jeunes et les femmes ».

Tulibano Mushingi souligne dans le même sillage qu'avec cet accord quinquennal d'un montant de 12 milliards de francs Cfa, l'Usadf et la Der vont travailler ensemble pour accorder des prêts à faible taux d'intérêt à des entrepreneurs sénégalais, des coopératives agricoles, des associations de producteurs et des petites et moyennes entreprises.

Le chef de la diplomatie américaine dans la capitale sénégalaise précise tout de même que ce partenariat est spécialement conçu pour aider les petites entreprises qui ont démontré leurs progrès, mais qui ont été laissées peut être de côté par les banques commerciales ou les investisseurs, à obtenir l'appui dont elles ont besoin pour franchir une étape dans leur croissance.