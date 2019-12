Madagascar: Handball - Championnats de Madagascar - St - Michel comme au bon vieux temps !

Jaona Kely a, à lui tout seul, marqué plus de la moitié des buts de St- Michel. Et, chaque fois, tout en puissance.Les handballeurs du collège St-Michel ont gagné haut la main la finale du championnat de Madagascar de handball en battant le COSFA 1. C'était hier, dans un Palais des Sports dégarni, mais en présence de deux équipes qui ne lâchaient rien. Du beau jeu en fait et c'est peut-être mieux pour cette discipline qui a besoin d'un réel soutien pour espérer sortir la tête de l'eau.

Qui l'eut cru que l'affiche de la finale du championnat de Madagascar de handball allait être un régal pour les amateurs de cette discipline ?

Le bon vieux temps. C'était pourtant le cas qui rappelait le bon vieux temps avec les franches explications entre St- Michel et le club tuléarois des années 80.Et quand on sait que le COSFA 1 était composé de Tuléarois à l'exception de Samson qui vient du Sporting, on est forcément un tantinet nostalgique. Même Eddy, le transfuge du Akon'i Toamasina, est un Tuléarois de souche.

Il y a aussi cette petite note familiale avec les fils de Patrice, l'ancienne star du handball, qui évoluaient dans les deux camps. Si Jaona Kely se trouvait dans les rangs d'Amparibe, Nasolo était avec les militaires. Face-à-face, les deux formations livrèrent une lutte sans merci car aux puissants tirs de Jaona Kely se succédaient aussi les assauts de Jaona Be ou de Nasolo. Du tac au tac en fait avec comme toujours un ou deux points d'avance de St- Michel.

Un très grand gardien. La victoire ne s'est dessinée qu'à 8 mn de la fin de la partie où St- Michel réussit à creuser l'écart en menant par 29 à 24, grâce notamment à Faly mais aussi au fils de l'international Tony du nom de Bebeto. En face, par contre, le talent incontestable du gardien, Christian Ramiadanarivo, sauva le COSFA 1 de plusieurs situations difficiles mais c'est un peu dommage qu'il a, lui aussi comme ses camarades, connu une baisse de régime vers la fin.

St- Michel ravit alors le titre en s'imposant par 32 à 29

Un match qui a donné entièrement satisfaction au président de la Fédération Malgache de handball, Fidel Razafintsalama qui estimait que le niveau du handball masculin s'est beaucoup amélioré contrairement à celui des dames mais il entend, dès l'année prochaine, à enclencher la vitesse supérieure pour développer au mieux le handball et préparer la relève.Un travail de titan qui ne le fait pas peur et qu'il espère réaliser avec l'aide des pays de la zone 7 dont il est le président.Pour revenir aux finales d'hier, le THBC n'a fait qu'une bouchée du THB Ihosy lors de la finale chez les dames. Judith, Aina et les autres ont battu Ihosy sur le score incroyable de 30 à 18.