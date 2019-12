Burkina Faso: Tournée du président de l'Assemblée nationale - Les vérités d'Alassane Bala Sakandé aux populations du Centre-Ouest

Le président de l'Assemblée nationale (AN), Alassane Bala Sakandé, était à Koudougou le samedi 14 décembre 2019, où il a eu des échanges francs et directs avec les forces vives du Centre-Ouest.

La rencontre s'est tenue dans une salle polyvalente pleine à craquer et au cours de celle-ci, le PAN a abordé des sujets dont celui de l'insécurité à laquelle notre pays est confronté. Pendant 45mn, debout et micro en main, Bala Sakandé a asséné ses vérités à une foule qui approuvait ses propos par des applaudissements nourris.

La salle de plus de deux mille places a refusé du monde. Un public parmi lequel on compte toutes les sensibilités sociales, coutumières, religieuses, politiques et administratives.

Au premier rang, certaines personnalités dont l'évêque de Koudougou, Monseigneur Joachim Ouédraogo, des députés, tant de la majorité que de l'opposition, et les autorités régionales emmenées par le gouverneur Irène Coulibaly.

C'est le maire de Koudougou, Mocktar Maurice Zongo, qui a ouvert le bal des interventions par son mot de bienvenue au président de l'Assemblée nationale et à sa forte délégation.

Le gouverneur Irène Coulibaly a traduit la gratitude des forces vives de sa région au président de l'AN pour l'occasion qu'il leur offre d'avoir des échanges directs et constructifs avec lui. Après le passage de chansonniers, place a été faite au PAN pour son adresse, voire son réquisitoire, qui aura duré 45mn.

Alassane Bala Sakandé n'a fait ni dans la langue de bois ni dans la flatterie. Il n'a tout simplement pas pris de gants pour s'adresser à ces milliers de personnes venues l'écouter.

Et visiblement, cette franchise et ce langage imagé et sans fard ont plu et fait mouche. La preuve, ces applaudissements et ces acclamations qui ponctuaient certains de ses propos. Des propos teintés d'humour, de piques et de boutades.

L'orateur a abordé des sujets liés à la cohésion sociale des fils et filles de la région, à la sécurité et aux actions des parlementaires. Sur la cohésion des populations du Centre-Ouest, Bala Sakandé a été sans ambiguïté. Il a évoqué la fracture sociale, l'individualisme, et les conflits de leadership.

Le président de l'AN a fustigé ces comportements en invitant les populations de la région à l'union. "Vous ne pourrez pas développer votre région si entre vous il y a des clivages, des conflits, des mesquineries. Vous avez des hommes valeureux dans toutes les sphères décisionnelles du pays.

Ces hommes peuvent impulser le développement de la région", constate Alassane Bala Sakandé, appelant l'assistance à éviter que la politique divise des gens qui ont toujours vécu en parfaite intelligence malgré leurs différences religieuses et ethniques.

Cependant, le PAN a fait remarquer que le Centre-Ouest peut servir d'exemple aux autres régions, qui ne sont pas en reste, pour une cohésion nationale propice au développement du pays.

Faisons bloc autour du président Roch Kaboré

Abordant l'insécurité à laquelle notre pays est confrontée et qui entrave les actions de développement (lire encadré), le PAN s'est voulu aussi clair. "Les attaques terroristes nous concernent tous ; qu'on soit de l'opposition, de la majorité, ou de la société civile. Ceux qu'ils tuent sont des Burkinabè.

Et c'est cette réalité qui doit nous inciter à conjuguer nos efforts pour gagner cette guerre. Malheureusement, pendant que des individus nous endeuillent chaque jour, nous nous complaisons dans la critique facile, les insultes et le dénigrement. Le phénomène se propage et va atteindre les zones jusque-là épargnées si rien n'est fait.

Je ne suis pas venu ici faire de la politique. Mais je vous appelle à faire bloc autour du président du Faso, Roch Kaboré, afin qu'ensemble nous défendions ce pays.

Notre patriotisme doit transcender notre appartenance politique. Roch a été élu pour cinq ans. Aidons-le à défendre notre pays. Nous aurons après le temps de juger s'il mérite qu'on lui accorde un autre mandat ou pas.