Algérie: Des chefs d'Etat, rois et souverains félicitent le président élu Abdelmadjid Tebboune

Alger — Abdelmadjid Tebboune, a reçu, dimanche, les félicitations de plusieurs présidents, émirs et rois, à la suite de son élection pour la présidence de la République, jeudi avec 58,15% des voix exprimées.

Dans ce cadre, le président mauritanien, Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, a adressé un message de félicitations dans lequel il a exprimé à M. Tebboune ses sincères félicitations pour la confiance placée par le peuple algérien en sa personne, affirmant son attachement à œuvrer, sur la base des liens de fraternité, au renforcement de la coopération étroite entre nos deux pays frères au service des intérêts mutuels et des aspirations des peuples de notre région maghrébine.L'Emir de l'Etat du Koweït, Cheikh Sabah Al-Ahmed Al-Djabir Al-Sabah a adressé ses félicitations au président élu, se réjouissant, dans son message, des bonnes relations unissant le Koweït et l'Algérie.Il a, en outre, affirmé son souci "permanent et commun" à développer et affermir les relations bilatérales dans divers domaines.

A cette occasion, le président des Emirats Arabes Unis (EAU), Cheikh Khalifa Bin Zayed Al-Nahyan a adressé un message de félicitations au président élu Abdelmadjid Tebboune à l'occasion de sa victoire à l'élection présidentielle du 12 décembre 2019, dans lequel il a exprimé "ses sincères félicitations, souhaitant à votre Excellence la réussite dans l'accomplissement de vos missions et à votre peuple frère tout le bien-être et davantage de progrès et de prospérité à nos relations bilatérales au service de l'intérêt de nos deux peuples et deux pays frères".

M. Tebboune a également reçu un message de félicitations du vice-président de l'Etat des Emirats arabes unis, Premier ministre et Gouverneur de l'Emirat de Dubai, Mohammed Ben Rachid Al Maktoum et du prince héritier d'Abu Dhabi, commandant suprême adjoint de l'armée, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan.

Pour sa part, le Secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit, a félicité l'Algérie pour la "réussite" des élections présidentielles, et adressé ses sincères félicitations à M. Tebboune, exprimant sa confiance en le soutien permanent de l'Algérie au processus de l'action arabe commune sous la direction de son nouveau président.Le roi du Maroc Mohammed VI a, de son côté, adressé un message de félicitations au président élu Abdelmadjid Tebboune, l'appelant à "ouvrir une nouvelle page dans les relations entre les deux pays voisins sur la base de la confiance mutuelle et du dialogue constructif"De son côté, le président de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) et Secrétaire général du front Polisario, Brahim Ghali, avait adressé un message de félicitations à M. Tebboune à l'occasion de son élection président de la République, le 12 décembre, dans lequel il a loué "l'expérience algérienne exceptionnelle qui était à la hauteur des aspirations".

L'Italie a présenté, par la voix de son ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Luigi Di Maio, ses félicitations au président élu Abdelmadjid Tebboune, saluant les liens d'amitié et de coopération entre les deux pays, dans tous les domaines, avant de souhaiter "plein succès" au nouveau président.Le Porte-parole de la diplomatie chinoise a présenté, dans un message, les félicitations de la Chine à Abdelmadjid Tebboune, estimant que l'organisation "avec succès des présidentielles revêt une importance considérable pour le recouvrement de la stabilité et du développement de l'Algérie".

Les félicitations ont émané également de l'Etat de la Russie qui a exprimé son souhait de voir ses relations avec l'Algérie "se raffermir" et "s'élargir" à la faveur de l'élection, jeudi passé, de Abdelmadjid Tebboune président de la République."Nous espérons qu'avec l'élection du nouveau chef de l'Etat algérien, les relations multiformes entre la Russie et l'Algérie continueront de se raffermir et de s'élargir", a indiqué un communiqué du ministère russe des Affaires étrangères.