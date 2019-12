Madagascar: Corée-Madagascar - Lancement de « Namana de la Corée »

Une ambiance conviviale a régné, lors de cette rencontre au Toit de Tanà. L'ambassade et les anciens de la Corée entendent renforcer leur lien d'amitié en inaugurant ensemble le lancement du groupe d'anciens de la Corée.

Organisée par l'Ambassade de la République de Corée à Madagascar, la cérémonie de lancement de 'Namana de la Corée' s'est tenue le 14 décembre dernier, au Toit de Tanà à l'hôtel Carlton. Entrant dans le cadre des échanges entre la République de Corée et la République de Madagascar, le gouvernement coréen a invité plus de centaines de Malgaches depuis l'établissement de la relation diplomatique entre les deux pays en 1962. Parmi eux, une quarantaine de personnes qui ont rendu visite plus récemment ce pays du matin calme pour apprendre ses expertises et son savoir-faire pour le développement du pays sont nommées« Namana de la Corée ». Notons qu'une ambiance conviviale a régné, lors de cette rencontre au Toit de Tanà. Ce fut également une occasion pour chacun de ces amis de Corée de tenir un exposé sur ce qu'il vu et appris dans le pays du matin calme.

Rôle de passerelle. En occupant une position clé dans divers domaines tels que la fonction publique, le journalisme, le secteur scientifique et scolaire, etc., « Namana de la Corée » contribuera désormais au développement de la Grande île, en profitant de leur connaissance qu'ils ont appris de la Corée du Sud qui a accompli sa croissance économique et son grand essor en quelques dizaines d'années. « La République de Corée aimerait partager ses expériences de développement rapide et soutenir la République de Madagascar pour qu'elle puisse aussi réaliser son rêve comme la Corée du Sud. Les « Namana de la Corée » joueront non seulement le rôle de passerelle entre nos deux pays, mais aussi le rôle de fer de lance pour le développement de Madagascar dans leur propre domaine » a soutenu l'ambassadeur de la République de Corée à Madagascar, LIM Sang Woo.