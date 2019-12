Tunisie: Belmahdi distingue les lauréats au Concours international de récitation du Coran de Tunis

Alger — Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmahdi a présidé, dimanche à Alger, la cérémonie de distinction des lauréats Ahmed Bensedira et Haitham Nour-El-Yakine Belmahdi qui ont représenté l'Algérie au Concours international de récitation, de psalmodie et d'exégèse du Saint Coran de Tunis.

S'exprimant à cette occasion, le ministre a précisé que la victoire de ces deux lauréats "dénote l'intérêt qu'accorde l'Etat à la récitation, à la psalmodie et à l'exégèse du Saint Coran".

Pour le ministre, cette réussite et la participation des représentants de l'Algérie aux jurys des concours internationaux de récitation et de psalmodie du Coran "témoignent de la richesse du patrimoine culturel et civilisationnel de l'Algérie et de la contribution de ses oulémas à l'image de Abderrahmane Et-Thaalibi, Abdelhamid Ben Badis et d'autres à faire l'exégèse du Coran".

Il a annoncé, à ce propos, qu'il poursuivra la présentation "des candidatures aux concours de récitation du Coran dans les différents concours internationaux".

La distinction par le ministère des participants à ce concours en l'occurrence Ahmed Bensedira originaire de Batna et Haithem Nour El Yakine Belmahdi de Sidi Bel Abbes intervient en reconnaissance de leurs efforts, après avoir décroché respectivement la première et la deuxième place au concours international de Tunis et honoré l'Algérie.

L'élève Ahmed Bensedira avait été également classé premier au Concours international de récitation du Coran du Qatar.