Algérie: Le parti FLN félicite le président élu Abdelmadjid Tebboune

Alger — Le parti du Front de libération nationale (FLN) a présenté ses "sincères félicitations" au président de la République élu, Abdelmadjid Tebboune, saluant "la régularité et la transparence de l'élection présidentielle".

"Les enfants du peuple algérien ont su faire preuve d'un haut degré de conscience et de nationalisme et manifester une forte volonté de construire l'avenir de leur patrie dans la sérénité et la stabilité", indique le parti dans un communiqué.

A ce propos, le parti FLN a loué le "haut civisme qui a marqué la présidentielle et les efforts conjugués des institutions de l'Etat et à leur tête l'Armée nationale populaire (ANP) et les différents corps de sécurité, en permettant aux millions d'électeurs algériens de s'acquitter de leur devoir électoral en toute liberté et sérénité".

Affichant son soutien au président élu qui tend à "servir le peuple et réaliser ses revendications légitimes", la même formation politique a réitéré "sa volonté de participer à la concrétisation des ambitions du peuple algérien pour lui assurer progrès et prospérité", ajoutant que "le peuple algérien réalisera sous votre direction ses ambitions et aspirations, renforcera sa confiance en les institutions de son pays etconsacrera son unité".

Le soutien populaire au président élu qui a fait part de son attachement au principe de "la main tendue" constitue "une motivation supplémentaire pour aller de l'avant dans la réalisation de son programme prometteur qui donnera assurément à l'Algérie la place qui lui sied, a-t-il soutenu.

Le FLN s'est dit, par ailleurs, prêt à coopérer et à collaborer avec le Président élu, en vue de relever tous les défis au service de l'Algérie et son peuple, conclut le communiqué.