Burkina Faso: Médias et développement - La problématique au centre d'un forum à Paris

Le PDG de France Médis Monde, Marie-Christine Saragosse : «Les infox constituent un enjeu de société, ils peuvent s'inscrire dans une stratégie de déstabilisation des Etats, de nos sociétés ; ils rompent la confiance avec les médias».

Canal France International a organisé un forum sur le thème : «Médias et développement», les 11 et 12 décembre 2019, à Paris, en France. Environ 150 acteurs des médias venus d'Afrique, d'Asie, d'Europe et du monde arabe ont pris part à cette rencontre.

CFI (Canal France International) veut contribuer à aider ses médias partenaires à jouer pleinement leur partition dans le processus de transformations positives des sociétés. A cet effet, il a organisé un forum sur le thème : «Médias et développement», les 11 et 12 décembre 2019, à Paris, en France.

Selon le Président-directeur général (PDG) de CFI, Marc Fonbaustier, ce forum, débuté en 2011, à une vocation mondiale, universelle. Il vise à permettre à l'ensemble des acteurs des médias de se connecter, de passer du virtuel aux échanges directs autour des sujets de l'heure.

Au cours des 48 heures de débats et de réflexions, la cent cinquantaine de participants venus d'Afrique, d'Asie, d'Europe et du monde arabe se sont penchés sur des thématiques telles que la place des femmes dans les médias, la couverture des élections et des soulèvements populaires, l'impact des médias, la prolifération des infox (fausses informations).

Ils ont également débattu du journalisme, de solutions et des données, le marketing médias, le dessin de presse, l'investigation en réseaux, les enjeux autour de l'environnement.

Pour le PDG de France Médias Monde, Marie-Christine Saragosse, ce cadre de rencontre constitue une occasion pour les journalistes de réfléchir à l'avenir des médias, de leur profession à un moment où l'on a plus que jamais besoin de médias professionnels et crédibles.

«Rien ne peut se construire sans la femme»

Selon le PDG de CFI, Marc Fonbaustier, les médias doivent être vigilants pour s'assurer que l'action qu'ils mènent a un impact positif sur la société sur les représentations collectives.

«Si l'on veut rester nous-mêmes et continuer à porter nos valeurs, nos exigences, il faut nous réinventer, nous adapter à l'énorme évolution du numérique, qui chamboule tout en tout temps. Il faut que nous apprenions en restant nous-mêmes, en s'adaptant aux univers nouveaux», a-t-elle martelé.

Sur la question de l'égalité de genre, Mme Saragosse a indiqué sans ambages que rien ne peut se construire dans ce monde en oubliant la majorité de l'humanité, les femmes qui représentent 51% de la population mondiale.

Abordant le sujet de la lutte contre des infox, elle a fait savoir que ce combat doit être porté par tout média digne de ce nom. Car, il s'agit d'un enjeu de civilisation ; et au-delà des médias et des journalistes, de l'avenir de la démocratie, de nos sociétés qui est en jeu.

C'est pourquoi CFI a fait un «choix assumé» de soutenir des médias partenaires qui croient comme lui qu'il y a une mission d'être des leviers de transformation positive, de développement et de porteurs de valeurs, a expliqué Marc Fonbaustier.

Pour lui, l'organisation de ce forum s'inscrit dans la mission de son institution qui est le développement pour les médias et par les médias.

Et la question de l'évaluation de l'impact des médias sur le développement, les représentations collectives est centrale, aussi bien pour les institutions médiatiques que pour CFI.

Chaîne de télévision au départ, Canal France International s'est transformé par la suite en vendeur de programmes, pour devenir aujourd'hui exclusivement une agence de développement médias. Ce forum a été organisé grâce au soutien du ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères.