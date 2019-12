Madagascar: Chronique de Mickey - Politique et fourberie

Ravalomanana rencontre Rajaonarimampianina à Paris ; Rajoelina brandit haut le bras de Ratsiraka voilà qu'on s'empresse de dire que le paysage politique malgache vit une nouvelle configuration celle de la bipolarisation. C'est-à -dire un processus qui conduit toutes les forces politiques vers deux pôles dominants qui s'opposent pour la prise du pouvoir, au détriment du pluralisme .

Il faut dire qu'avec une centaine de partis officiellement déclarés, la clarté, non plus, n'est pas au rendez-vous quand la plupart d'entre eux ne représentent que leur président qui ne joue que les opportunistes au gré des intrigues. Si bipolarisation était comme l'on prétend, la démocratie gagnerait par le biais d'une alternance plus probable. Mais il semble qu'on en soit encore loin car ces « accolades » ne sont que de façade, dans un monde où l'égocentrisme prime sur le sens de l'Etat et l'altruisme, sinon comment comprendre que le HVM fasse le « mort » pour donner un boulevard pour la victoire d'Andry Rajoelina, sachant que ce dernier n'a pas du tout digéré la manière dont Rajaonarimampianina a évincé le MAPAR après sa victoire à la présidentielle. Le bon sens aurait commandé de s'allier avec Ravalo au deuxième tour qui disposait moins de moyens que son adversaire et donc plus enclin à accepter une alliance objective.

En plus, il aurait pu se racheter aux législatives mais le chef du HVM en a fait une question personnelle (bouderie), signe d'absence d'intelligence politique. Il en est de même pour le K25, la présence de l'armada politico-financière immobilisée par le Mapar aurait dû le pousser à réfléchir à deux fois, l'éventualité d'une défaillance de son électorat érodé par le temps et l'arrivée d'une nouvelle vague de votants. Absence de bon sens encore qui ravale , déprécie son image dans une descente difficilement à remonter. Moralité, ce n'est pas demain que les politiciens malgaches feront fi des fourberies envers ses adversaires et de ses alliés potentiels. Et oui, il faut un seul chef dans une vraie alliance , un partage sincère des responsabilités, un programme minimum commun, un shadow government toujours en veille pour espérér une alternance.