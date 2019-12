Madagascar: Protection sociale - Les caisses africaines de prévoyance sociale s'accordent

Le DG de la CNaPS, Mamy Rakotondraibe et le DG de la caisse nationale de solidarité et de prévoyance sociale Comores, Ahamadi Sadi présentent les termes de la convention entre les deux caisses.

Après la clôture du 29e conseil des ministres de la CIPRES (conférence interafricaine de la prévoyance sociale) à Antananarivo le 12 décembre et l'obtention par Madagascar de la direction de la conférence pour l'année 2020, l'heure était à la signature de conventions de partenariat et de lettres d'intention avec les autres caisses africaines à la CNaPS (Caisse nationale de prévoyance sociale) Ampefiloha.

Ce 29e conseil des ministres de la CIPRES a réuni 17 pays africains ou plus exactement 17 Caisses de prévoyance sociale africaines. La réunion était l'occasion d'échanger et de discuter des moyens pour améliorer la protection sociale en Afrique. Ainsi, après maintes consultations et entretiens, les directeurs des caisses ont saisi l'occasion pour élaborer des coopérations. C'est ainsi que la Caisse de Prévoyance sociale malgache a signé une convention avec la caisse des Comores dans les locaux de la CNaPS. Selon le directeur général de la CNaPS, Mamy Rakotondraibe, « Il existe beaucoup de Comoriens qui vivent à Madagascar et de nombreux Malgaches se trouvent également aux Comores. Or, toutes ces personnes ne bénéficient pas toujours de leurs droits en matière de protection sociale, puisqu'elles ne sont pas suffisamment informées. Cette coopération vise donc une action commune des deux caisses pour la sensibilisation sur la protection sociale dans les deux pays ». Mais ce n'est pas tout, la mise en place d'un guichet unique entre les Comores et Madagascar sera aussi étudiée dès l'année prochaine afin de permettre le transfert des cotisations de chaque citoyen quand il ou elle souhaite retourner dans son pays natal.

D'autres conventions ont également été au menu du jour. Le ministère du Travail, représenté par le directeur général du Travail, Jerson Razafimanantsoa, a, par exemple, signé une convention avec la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale gabonaise. En effet, le Gabon dispose d'une couverture solidaire pour l'ensemble de la population gabonaise avec un taux de couverture de 70 % en matière d'assurance maladie contre 6% seulement pour Madagascar. Cette coopération va donc permettre à Madagascar de bénéficier d'une aide et de conseils de la part de la caisse d'assurance maladie du Gabon. Le directeur général de la CNaPS a, quant à lui, signé deux autres conventions avec la Caisse de Prévoyance sociale du Cameroun et celle du Burkina Faso. D'ailleurs au sujet de ces deux pays où les systèmes de prévoyance sociale sont très performants, le DG de la CNaPS a décidé d'envoyer une délégation constater les bonnes pratiques dans ces deux pays dès 2020.