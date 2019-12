Madagascar: Andry Rajoelina - La gestion du SAMVA restituée à la CUA

« J'ai une dette à payer envers la ville d'Antananarivo ». C'est ce qu'a déclaré le président Andry Rajoelina. Samedi dernier, le Chef de l'Etat a offert 20 camions et 100 bacs à ordures pour le Service Autonome de Maintenance de la Ville d'Antananarivo (SAMVA) lors d'une cérémonie qui s'est déroulée au Palais des Sports de Mahamasina.

Face aux montagnes d'ordures qui caractérisent le quotidien de la population de plusieurs quartiers de la Ville des Mille, le Chef de l'Etat décide de prendre ses responsabilités. « L'assainissement de la capitale constitue une priorité », soutient-il. Désormais, le SAMVA n'aura plus à faire des locations de camions pour assurer le ramassage des ordures. Andry Rajoelina a aussi annoncé la décision importante d'enlever la gestion de la SAMVA au Ministère de l'Energie, de l'Eau et des Hydrocarbures. « Les tâches relatives à l'assainissement de la ville relève de la responsabilité de la Commune », a-t-il soutenu avant d'annoncer que la gestion du SAMVA va être restituée à la Commune Urbaine d'Antananarivo. Le Chef de l'Etat de rappeler au passage que c'était le régime Ravalomanana en 2008, au lendemain de l'élection d'Andry Rajoelina à la Mairie de Tana, qui a pris le décret n°2009/599, remettant le SAMVA sous tutelle du Ministère de l'Eau. Depuis, la question de l'enlèvement des ordures est devenue un véritable casse-tête pour l'Administration communale.

Le numéro Un d'Iavoloha a aussi annoncé samedi l'amélioration des conditions de travail des employés qui assurent l'enlèvement au quotidien des ordures. Aussi, désormais, ils bénéficieront d'une augmentation de salaire et d'une prime spéciale. Il serait aussi question de la mise en œuvre d'un projet visant à la création d'emplois pour les mères célibataires, les femmes sans emploi et les lavandières qui comptent des milliers.

« Antananarivo tananantsika ». Tel est le slogan. Pour sa part, Andry Rajoelina appelle tout un chacun à faire ce qu'il peut faire pour la ville. « Ce n'est plus le moment de se renvoyer la responsabilité », soutient-il. Et lui de déclarer dans la foulée qu'Antananarivo n'appartient ni à un groupe de personnes ni à un individu qui se vante d'avoir la main mise sur la ville. Certainement une pique lancée à l'encontre de Marc Ravalomanana et de ses partisans qui continuent de contester les résultats des dernières élections communales. A noter que Naina Andriantsitohaina, le futur Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo si l'on s'en tient aux résultats provisoires de la CENI, était présent à Mahamasina durant la cérémonie de remise de ces nouveaux matériels du SAMVA. Par ailleurs, à cette occasion, le Chef de l'Etat a annoncé que dès le mois de janvier, plusieurs projets vont être réalisés à Tana, entre autres, l'installation de toilettes et de douches publiques au niveau des arrondissements et des quartiers. Andry Rajoelina a réitéré que pour l'assainissement et le développement de la ville, un budget de 50 milliards sera alloué à la CUA. « Cela peut augmenter selon les besoins », a-t-il laissé entendre. Le Chef de l'Etat a aussi fait don de véhicules 4×4 pour la Préfecture et les districts de la Ville des Mille.