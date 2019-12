Soudan: Al-Burhan confirme l'importance du partenariat avec les Nations Unies

Khartoum — Le président du Conseil transitoire de souveraineté Lt-Gen.Abdul-Fattah Al-Burhan a confirmé que les Nations Unies sont un partenaire du Soudan sur les questions de paix et les défis économiques auxquels le pays est confronté.

Lors de sa rencontre dans son bureau avec la délégation de l'Administration est-africaine des Nations Unies et chef adjoint de la Mission conjointe des Nations Unies et de l'Union africaine (MINUAD) Anita Kiki en présence de la ministre des Affaires étrangères Asma Abdullah, Lt-Gen. Al-Burhan a rendu hommage aux efforts de la MINUAD au Darfour.

Au cours de la réunion, Al-Burhan a exprimé son optimisme quant au fait que les négociations de paix en cours à Juba produiront un résultat satisfaisant pour tous et instaureront une paix globale dans le pays.

Le Président du Conseil de la souveraineté a déclaré que la consultation des Nations Unies et de l'Union africaine continue de choisir un mécanisme approprié au cours de la période à venir pour relever les défis, en particulier la surveillance du cessez-le-feu et le développement des communautés locales grâce à la fourniture d'un soutien technique et logistique, indiquant que les personnes déplacées retourneront à l'avenir dans leurs foyers, ce qui nécessite la fourniture de services de base représenté dans l'éducation, les services de santé et les infrastructures.

Pour sa part, le conseiller des médias et porte-parole de la mission de la MINUAD, Ashraf Issa a déclaré dans un communiqué de presse après la réunion, que le but de la visite de la délégation des Nations Unies au Soudan est de prévoir sa vision de la contribution des Nations Unies au soutien du processus de paix au Soudan et des questions liées à la période de transition.

Ashraf a ajouté que la présence de la délégation au Soudan avait été commandée par le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui a souligné l'importance des institutions de la période de transition comme référence principale pour définir la nature de la coopération et du travail des Nations Unies au Soudan au stade actuel.