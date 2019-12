Sénégal: Lutte contre l'évasion fiscale et la fraude douanière - Le renfort de la technologie numérique à la rescousse de l'Etat sénégalais

Pour un pays d'environ 16 millions d'habitants, le Sénégal compte au niveau de son administration douanière 1432 agents, dont seulement 11% de rang A, tandis que la Direction générale des Impôts et Domaines compte 1280 agents dont 23% de cadres A, un ratio extrêmement faible, l'un des plus bas au monde, révèle le ministre des finances et du budget lors de son discours de clôture de la session budgétaire 2020.

Pour corriger cette lacune, Abdoulaye Daouda Diallo est formel. Son département ministériel va continuer d'investir énormément dans la transformation digitale des administrations fiscale et douanière, car il est convaincu que c'est là où se trouvent leurs gains de productivité.

Et de citer un exemple : la géolocalisation et la télédétection des contribuables va remplacer les traditionnelles opérations de recensement physique, qui sont coûteuses en temps, en moyens humains et en carburant, alors qu'elles laissent passer beaucoup d'entrepreneurs entre les mailles du filet.

C'est pourquoi les Impôts et la Douane dit le ministre des finances et du budget, vont avoir moins besoin d'agents de terrain, spécialisés dans les travaux classiques d'assiette, et plus besoin de data managers, de data scientists, de statisticiens et de techniciens en maintenance de systèmes.

Il n'en reste pas moins, souligne Abdoulaye Daouda Diallo, « que même avec le renfort de la technologie numérique, la lutte contre l'évasion fiscale et la fraude douanière va prendre beaucoup de temps. C'est normal car c'est un combat de longue haleine, dans tous les pays du monde ».