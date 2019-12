Gabon: Noël 2019 - Le Centre de Rééducation Mot à Mot dessine le sourire sur les visages des enfants en situation de handicap

Le Centre de rééducation Mot à Mot, au quartier Sotega, situé dans le deuxième arrondissement de la commune de Libreville, a célébré Noël ce samedi 14 décembre 2019 avec les enfants en situation de handicap. Objectif, dessiner le sourire sur chaque visage des enfants souvent abandonnés ou rejetés par leur famille. La prière, la louange et l'adoration étaient aussi au cœur de cette magie de Noël pour instruire les enfants dans les voies du Seigneur.

La magie de Noël s'est manifestée au Centre de rééducation Mot à Mot ce week-end passé. On pouvait lire le bonheur sur de nombreux visages de ces enfants en situation de handicap, tous vêtus du blanc et du rouge. Avec l'arrivée surprise du Père Noël, chacun a reçu un cadeau gardé jalousement. A travers ce geste plein de bon cœur et surtout d'humanisme, Virginie Mounanga et son équipe venaient là de dessiner le sourire sur les visages de ces êtres souvent marginalisés.

Elle rappelle par ailleurs qu'« il y a quelques jours, on a célébré la Journée des droits des personnes en situation de handicap. Nous avons donc tenu à marquer le coup avec la journée pour célébrer Noël. Nous avons l'Église Impact Centre Chrétien située à Agondjé qui s'est associée à cette initiative pour pouvoir donner un cadeau » précise la principale initiatrice de cette activité détente où chants et danses ont donné plus de vie à ce rendez-vous du bonheur.

Les enfants en situation de handicap ont transmis des messages forts à travers chants et poésies aussi sensibles dont l'objectif est d'impacter les consciences. On pouvait par exemple les entendre dire « C'est dur d'être handicapé et rejeté. Nous ne demandons qu'à être aimés et protégés ».

Virginie Mounanga et les membres de l'Église Impact Centre Chrétien ont conscience que ces enfants, qui ne demandent qu'à être considérés, à être aimés, sont souvent marginalisés, souvent mis de côté. « C'était important pour nous de leur redonner le sourire, donner un espoir aux parents, et pour leur dire que nous prenons soin des enfants et que nous tenons à ce qu'ils soient joyeux, qu'ils ne soient pas aussi oubliés lors de la fête de Noël, parce que l'on ne pense pas souvent à eux » soutient elle, soucieuse avec un cœur plein d'Amour pour ces enfants qui pour elle, sont un don de Dieu.

Pour rappel, c'est en 1993 que le Centre Mot à Mot a été créé par Mme Mozogo. Ce centre prend en charge les enfants en situation de handicap, précisément les trisomiques, autistes, les déficients auditifs présentant des troubles de langages, retard de langages, troubles de comportement. La tranche d'âge des enfants reçus au sein de cet établissement varie entre 3 et 15 ans. Le sourire était sur les visages et le bonheur pouvait se sentir. Comme quoi, il y a du plaisir à donner qu'à recevoir !