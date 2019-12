Algérie: Ghardaïa - La nouvelle tour de contrôle de l'aéroport Moufdi Zakaria opérationnelle

Ghardaia — La nouvelle tour de contrôle aux normes universelles de l'aéroport international "Moufdi Zakaria" de Ghardaïa est opérationnelle, a-t-on appris lundi auprès de la direction des Transports de la wilaya.

La mise en service de la nouvelle structure aéroportuaire, dotée d'équipements technologiques de dernière génération, permet d'assurer une meilleure sécurité du trafic aérien et des aéronefs qui empruntent l'espace aérien algérien, en conformité avec les recommandations de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), a indiqué à l'APS le directeur des Transports de Ghardaïa, Mohamed Zouatine

La nouvelle tour de contrôle, dont les travaux ont été confiés à une entreprise chinoise, s'inscrit dans le cadre d'un projet de développement et de modernisation de la gestion de l'espace aérien national, décidé par les pouvoirs publics pour cinq aérodromes du pays (Alger, Oran, Constantine, Ghardaïa et Tamanrasset), a-t-il précisé.

Edifié sur une superficie de 2.000 m2, en structure mixte (béton armé et charpente métallique) sur une hauteur de 50 mètres, avec une vigie d'une superficie de 53 m2, selon sa fiche technique.

L'ouvrage répond aux normes exigées par l'OACI dont le siège est à Montréal (Canada) en matière techniques de sûreté, la qualité de service et la sécurité aérienne, a fait savoir M. Zouatine.

D'un coût de plus de 3 milliards DA, le projet est équipé d'instruments de radionavigation les plus modernes et de balisage de haute intensité, permettant respectivement le guidage des avions au vol, au décollage et à l'atterrissage nocturnes, selon les normes et recommandations de l'OACI, a souligné le directeur des transports de Ghardaïa.

Dotée d'un système de contrôle aérien utilisant une technologie des plus modernes permettant de renforcer les systèmes de navigation et les normes de sécurité, cette structure est à même de contribuer à la dynamisation et la promotion du développement de la région, réputée pour son potentiel touristique et appelée à devenir "un Hub régional" en accueillant des appareils de gros tonnage, a expliqué le directeur des Transports.