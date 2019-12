Ile Maurice: Metro Express - Lancement avant la fin de l'année ?

Imaginez que vous prenez le métro pour le réveillon du Nouvel An... Cette idée pourrait bientôt devenir une réalité. En tout cas, l'on devrait avoir des réponses à ce sujet demain, mardi 17 decembre, à l'issue d'une conférence de presse tenue par la direction du Metro Express Ltd (MEL) et le ministre de tutelle, Alan Ganoo.

Il nous revient que le rapport de la firme italienne, Ital Certifer, serait arrivé et qu'il donnerait le feu vert à la compagnie mauricienne pour que le métro soit enfin sur les rails. Au niveau de MEL, l'on ne veut ni confirmer ni infirmer la nouvelle, mais on nous précise que l'on en saura plus demain.

En tout cas, cette nouvelle ne viendra que confirmer les dires du ministre tenus le 3 décembre au dépôt de la National Transport Corporation (CNT) qui avait précisé que le métro sera opérationnel lors de la troisième semaine de décembre. Les passagers pourront effectuer le trajet Rose-Hill/Port-Louis gratuitement.