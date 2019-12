Ile Maurice: Société Coopérative - La Ferme St Martin fête ses 100 ans

Les membres et exmembres de La Ferme Saint Martin Marketing Cooperative Society Ltd ont célébré les 100 ans de la société, hier à Beau-Bassin.

Celle-ci a été enregistrée en 1919 et compte aujourd'hui 74 membres. La société dispose d'un terrain à bail de 32 arpents et demi, où des légumes, des fruits et des fleurs sont cultivés. Aujourd'hui, les activités agricoles sont de plus en plus modernisées et les planteurs sont aussi engagés dans la culture hydroponique. La ferme inclut aussi l'élevage d'animaux comme les porcs et moutons, entre autres.

Gopalsamy Valayden, 88 ans, un ex-membre de la société depuis 1973, raconte les moments marquants dont il s'en souvient. «Saint Martin existe depuis 1910, bien avant son enregistrement officiel. Nous avons fait face à plusieurs difficultés surtout au niveau de l'irrigation. On devait attendre qu'il pleuve pour que les plantes soient arrosées. Un peu plus tard, nous avons reçu trois pompes de la France, pour avoir de l'eau souterraine. Et ce sont les Américains qui ont fait le derocking.»

Le cyclone Hollanda a causé de beaucoup de dégâts et les membres de l'époque ont dû contribuer pour rénover leur centre en pierre, à moitié détruit. «Malgré les obstacles, St Marin existe et il va exister encore», a-t-il souligné. Murugan Tamadaren, président de la société, a lui une pensée spéciale pour les anciens qui ont aidé à bâtir la société.

D'autre part, Sunil Bholah, ministre des Entreprises et des coopératives, a rendu hommage aux fondateurs et ex-membres qui ont travaillé dur pour fonder la société. Il a fait ressortir que le secteur des coopératives allait à la dérive et a dû être restructuré. «De nouveaux développements sont à prévoir pour les futurs 100 ans de la société. D'ailleurs, le mouvement coopératif qui existe depuis 1913 a déjà 106 ans et il existe toujours malgré vents et marées.»

Le député de l'opposition de la localité, Rajesh Bhagwan, a pour sa part lancer un appel pour que les agriculteurs soient mieux informés des facilités bancaires et non bancaires auxquelles ils ont droit, notamment les schemes, la distribution de semences et de plantes, entre autres. Il a également évoqué l'importance de l'agriculture pour notre consommation et a mis l'accent sur l'autosuffisance. «Travailler en accord, avec transparence et appliquer la modernisation peuvent aider la société coopérative à fêter ses 200 ans.»