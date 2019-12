Sénégal: Kaolack - Déballage sur les quantités énormes de semences et intrants offerts a des responsables politiques - «aar sunu moomel» reclame justice

Par la voix de son responsable, Bassirou Bâ alias «Toucouleur Ru Baay» le mouvement paysan «Aar Sunu Moomel» exige du Procureur de la République de s'autosaisir et enclencher une procédure judiciaire dans le but de mettre la lumière sur la question des énormes quantités de semences et d'intrants offertes à certains hommes politiques au détriment des vrais agriculteurs.Sans quoi, le mouvement «Aar Sunu Moomel» va déposer une plainte auprès du Procureur de la République afin que lumière soit faite sur cette affaire et que les responsabilités soient situées.

Les membres dudit mouvement ont décliné cette position samedi dernier, lors d'un point de presse Face aux journalistes, dans un contexte marqué cette année par une baisse de la production pour cause de mauvaises semences et insuffisance d'intrants agricoles, mais aussi par les nombreuses incertitudes par rapport à la mobilisation des semences pour la prochaine campagne agricole et surtout les difficultés des entreprises huilières à réunir les quantités de graines voulues, le mouvement «Aar sunu Moomel» se dit déterminé à poursuivre cette affaire jusqu'au bout. Un combat qui cadre avec sa logique de défendre la cause paysanne, mais surtout contribuer de manière effective à la mise à mort de ce genre de pratiques, sources de contre-performance agricole.

Le mouvement, outre cette interpellation, a aussi saisi l'opportunité pour inviter les décideurs du pays à accorder une subvention alternative aux industries huilières afin qu'elles puissent, elles aussi, disposer des prévisions attendues cette année. Car, vue les réalités sur le marché, ces entreprises peinent à payer les prix fixés et beaucoup d'entre elles n'ont pas réussi à collecter le centième de la production prévue cette année. C'est le cas à Kaolack où, après deux semaines de campagne, seules 600 tonnes ont pu être collectées par les unités industrielles.