Sénégal: Kanel - Célébration de la 19eme édition de la journée internationale du volontariat - Mamadou Talla plaide pour une «ecole de la republique»

Plusieurs délégués des 50 sections du syndicat SELS dirigé par le Secrétaire général national Souleymane Diallo, en provenance de tous les départements du pays, se sont retrouvés avant-hier, samedi, dans la commune de Kanel pour célébrer la journée internationale du volontariat dont le thème portait sur « l'apport du volontariat dans le système éducatif sénégalais ». A l'occasion, le ministre de l'Education nationale a plaidé pour une école dite de la République

La cérémonie officielle qui s'est déroulée, en présence de plusieurs autorités territoriales et plusieurs officiels, dont le ministre de l'Education nationale, parrain de la manifestation en présence de Mody Guiro, SG de la CNTS, a été marquée par des messages forts.

Dans leurs allocutions respectives, les différents responsables du Syndicat des Enseignants Libres du Sénégal ont fait part de plusieurs doléances parmi lesquelles la revalorisation de la fonction enseignante avant de revenir sur les fondements du volontariat à savoir le don de soi, le patriotisme et l'engagement ainsi que l'importance de la contribution des volontaires aux objectifs de développement durable..

Réitérant sa disponibilité pour une gestion concertée et responsable du système éducatif, le ministre de l'Education nationale, a appelé les différents acteurs de l'éducation à un élan de générosité et de solidarité, pour le bien de l'école. «Pour réussir une mission aussi noble et importante, pour notre pays, l'éducation de nos filles, l'installation d'une école de la République, il faut qu'on partage et que l'on aille ensemble. Car la priorité reste l'école. Il s'agit d'installer une école de la République en se disant que c'est l'école de tous et que c'est l'école pour tous», déclare t-il. Avant de noter que « la première condition pour réussir les missions assignées par le président de la République, c'est, d'apaiser le climat social. Et que pour apaiser le climat social, il n'y a rien de mieux que de réfléchir avec les acteurs ».

Expliquant à cet effet que l'appel qu'il lance aux syndicats s'adresse naturellement à la société civile, aux parents d'élèves et tous ceux qui sont au niveau du top du management et du pilotage du système éducatif pour observer ensemble un virage dans le but d'offrir aux jeunes une éducation forte. « En boostant l'accès et en construisant la qualité autour des valeurs de la République que sont le patriotisme et le civisme pour la réussite des jeunes futurs responsables. Un défi immense qu'on ne peut réussir que si on est ensemble. Néanmoins, l'apaisement du climat social avec les enseignants, ne doit pas rester un slogan, il faut y mettre un contenu. Un contenu qui va dans le cadre de leur formation, leur qualification et leur condition de travail », renchérit-il.