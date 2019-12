Sénégal: Forum de Doha - Moussa Faki dénonce la marginalisation de l'Afrique a l'ONU

Le président de la commission de l'Union africaine ne s'est pas rendu au forum de Doha au Qatar pour faire de la figuration ou pour tenir un discours consensuel. Au contraire ! Le Tchadien Moussa Faki Mahamat a dénoncé la marginalisation de l'institution panafricaine par le système des Nations Unies dont un seul membre parmi les cinq détenteurs du droit de veto peut bloquer des résolutions pour plus de 1,200 milliard de personnes.

(DOHA, Qatar) - La première rupture est dans l'usage de la langue. Alors que ses prédécesseurs se sont exprimés en anglais, le président de la commission de l'Union africaine, tout de blanc vêtu, a tenu sa communication en français. «Il n'y a pas de problème entre les Etats africains. Le problème, c'est le terrorisme, la criminalité transfrontalière et le trafic de tout genre», annonce-t-il dans une salle pleine à craquer. «Notre constat, c'est que le point de vue de l'Union africaine (UA) n'est pas pris en compte. Nous avons une stratégie, un agenda pour pouvoir traiter de toutes ces questions. Mais, dénonce Moussa Faki, nous peinons à les faire accepter par la communauté internationale». «Il y a cinq membres permanents au Conseil de sécurité (Etats-Unis, Chine, Russie, Royaume Uni et la France-Ndlr). Un seul peut prendre une décision pour bloquer les décisions concernant 1,200 milliard d'habitants. Ce sont des inepties !», martèle le Tchadien qui avait battu le candidat du Sénégal, Pr Abdoulaye Bathily. Et M. Faki de déclarer : «il est absolument nécessaire de revoir la gouvernance mondiale. Il est nécessaire de tenir compte des organisations régionales qui sont reconnues d'ailleurs par la charte des Nations en son chapitre 8».

«En tant qu'organisation continentale, nous avons réglé pas mal de problèmes. Notamment en RDC, en Centrafrique, au Soudan récemment. Dans le domaine économique, le continent africain, c'est 1,200 milliard d'habitants ; 30 millions de kilomètres carrés ; des ressources naturelles immenses. Sa population est constituée de plus de 60 à 70 % des jeunes de moins de 25 ans. C'est le plus grand marché au monde. Nous avons lancé récemment la zone de libre échange pour l'agriculture», liste-t-il. Toutefois, se désole-t-il, «Nonobstant toutes ses potentialités, les règles sont définies par quelques Etats qui les imposent, les appliquent». «Comment dans ces conditions-là, peut-on parler d'une gouvernance mondiale et de multipolarisme ?», s'interroge le président de la commission de l'Union africaine. Selon lui, «le contexte appelle à ce qu'on revoie toutes ces inepties et qu'on revienne à un système plus juste et inclusif à même de ramener la prospérité pour tous». «Sinon, prévient M. Faki, on ouvre un boulevard à la violence pour la déstructuration sur le plan de la paix, sur le plan économique et sur le plan social».