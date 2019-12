Congo-Brazzaville: Examens techniques 2019-2020 - La phase préparatoire officiellement lancée

Le ministre de l'Enseignement technique et professionnel, de la formation qualifiante et de l'emploi, Antoine Nicéphore Thomas Fylla Saint Eudes, a lancé, le 14 décembre, la campagne des examens et concours au titre de l'année scolaire en cours, pour mieux préparer son déroulement.

La phase préparatoire des examens et concours techniques 2019-2020 a été lancée devant les cadres et responsables du ministre de tutelle et de quelques enseignants. Le processus vise à garantir le bon déroulement de ces examens techniques et concours professionnels. «Aujourd'hui, nous lançons officiellement la campagne des examens et concours 2019-2020. Tout commence maintenant avec la préparation des listes qu'il faille valider en amont, préparer les sujets, lancer officiellement la période d'inscriptions avant de passer au déroulement des examens proprement dit. C'est cette phase que nous lançons ce matin qui est la plus importante dans tout le processus », a précisé le ministre Antoine Nicéphore Thomas Fylla Saint-Eudes.

La réussite de cette phase décisive et l'achèvement des programmes d'enseignements, théoriques et travaux pratiques, a renchéri le ministre, permettront de garantir le succès aux examens d'Etat à la fin de l'année. Une tâche ardue que le personnel enseignant doit accomplir avec plus de professionnalisme.

A ce propos, le ministre a salué la sagesse et le sens de responsabilité que les professionnels de l'éducation dans ce sous-secteur font montre jusqu'à ce jour, en acceptant de dialoguer avec la tutelle. «Après que les enseignants ont lancé un préavis de grève, nous les avions reçus et ouvert immédiatement les négociations. Nous espérons que les attentes des uns et des autres seront comblées. Pour l'instant, le calme règne au sein de l'éducation nationale et nous espérons que les programmes seront achevés. Les enseignants revendiquent quelques points dont certains sont légitimes et pour lesquels nous devons céder, en attendant que le pays retrouve son équilibre économique », a ajouté le ministre chargé de l'Enseignement technique. Il s'est réjoui, par ailleurs, du fait que ces dernières années, le sous-secteur de l'éducation dont il a la charge fait des résultats satisfaisants aux examens d'Etat et que le taux de fraude tend à baisser .