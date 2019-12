Congo-Brazzaville: Processus DDR - Les comités locaux de dialogue dotés d'outils pour l'élaboration des projets

Les soixante membres des quinze comités locaux de dialogue et de réconciliation intracommunautaire ont suivi, du 11 au 14 décembre à Kinkala, chef-lieu du département du Pool, une formation sur la maîtrise de l'outil informatique et son utilisation.

Initiée par le Haut-commissariat à la réinsertion des ex-combattants avec l'appui des agences du système des Nations unies, la session de formation a également connu la participation de treize sous-préfets et de huit maires ainsi que onze personnes ressources. Axé sur la bureautique (Word et Excel), cet atelier de quatre jours a permis aux membres des comités d'être capables d'utiliser l'ordinateur.

Ainsi, les participants ont appris des notions consacrées à l'initiative théorique du démarrage de l'ordinateur, du logiciel Word et à l'utilisation de certains outils et certaines fonctions. Il s'agit, entre autres, de comment ouvrir un fichier Word ; sélectionner et enregistrer un texte ; comment retrouver un texte enregistré.

Concernant la partie pratique sur Microsoft Word, un accent particulier a été mis sur l'application Microsoft Word. C'est ainsi que les apprenants ont été édifiés sur le démarrage et l'arrêt de l'ordinateur; l'utilisation de la souris avec toutes ses options. Il s'est agi aussi de la création d'un dossier ; l'ouverture du logiciel Word ; l'enregistrement d'un document Word ; la mise en forme d'un texte avec Word.

La partie sur la consolidation de l'application Word et le lancement de Microsoft Excel a permis aux apprenants de s'exercer à faire les tableaux, insérer des images et enregistrer les documents sur périphérique externe (clés USB). La dernière partie portait sur l'approfondissement de l'utilisation de Microsoft Excel et l'initiation à l'accès à l'internet.

Une initiative positivement saluée par les bénéficiaires qui ont émis, dans leur communiqué final, le vœu que de telles sessions de formation soient organisées afin de leur permettre de mieux maîtriser l'outil informatique. « Nous avons appris comment naviguer. Nous ne regrettons pas les quatre jours passés à Kinkala parce que nous avons bénéficié de quelque chose. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes capables de faire comme les anciens, il faut que nous soyions toujours assistés », a estimé un participant.

Selon le coordonnateur du projet Consolidation de la paix et démarrage du processus Désarmement, démobilisation et réintégration (DDR) dans le Pool, AG El Rhissa, la logique consiste à préparer les comités locaux de dialogue afin qu'ils puissent être des répondants sur le terrain. « Ainsi, nous mettons à la disposition des comités l'outil informatique pour pouvoir appuyer l'élaboration et la construction des documents des projets pour les différents groupements qui seront formés », a-t-il laissé entendre, précisant que la présence des sous-préfets et maires s'inscrit dans le cadre de la supervision.

Clôturant les travaux, le directeur de cabinet du haut-commissariat à la réinsertion des ex-combattants, Albert Samba, a remercié les agences du système des Nations unies impliquées dans la mise en œuvre de ce projet. Il s'est également félicité de la disponibilité et l'assiduité dont ont fait montre les participants et la qualité des enseignements qui leur ont été transmis par les formateurs. « J'ose espérer que les enseignements reçus au cours du présent atelier seront mis à profit pour une meilleure production des documents administratifs dans vos services respectifs », a-t-il dit.