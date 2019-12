Congo-Brazzaville: Fleuve Congo - Pêche sportive à Mayipili et dans la Léfini

Une vingtaine de personnes à bord des jets ski et de canots rapides ont participé, du 14 au 15 décembre, à la première édition de « L'excursion jet ski, Ngabé 2019 », partie de Brazzaville pour Ngabé, dans le département du Pool.

Le départ du circuit touristique a été lancé aux larges du fleuve Congo, au restaurant Mami wata. Organisée par Hôtel Africa, en partenariat avec Les Dépêches de Brazzaville, Burotop, HB et la marque « Pulse de jet ski », cette excursion vise la promotion des sites et autres richesses situés le long du deuxième fleuve le plus puissant au monde, après l'Amazonie.

Selon les organisateurs, la première édition a été principalement consacrée à la pêche sportive des poissons Mbenga ( appelé chien d'eau en français) et Mboto. Les prochaines éditions accueilleront des participants venus des États-Unis, de France et d'autres pays.

Parmi les participants à cette excursion, des responsables d'entreprises publiques et privées; le député de la circonscription unique de Ngabé, Évariste Ondongo; et Lydie Pongault, conseiller du président de la République, chef du département de la Culture, des arts et du tourisme.

« Cette activité contribue à la promotion de la destination Congo. C'est une réussite du fait qu'elle a un impact socio-économique puisque les participants ont acheté du poisson auprès des pêcheurs locaux ; culturel et touristique du fait de la découverte du district de Ngabé dans sa singularité», a estimé Lydie Pongault, ajoutant que le tourisme est un maillon important du développemnt.

Après plusieurs heures de navigation sur le majestueux fleuve Congo, les participants à l'excursion ont fait des escales afin d'explorer les villages de la rive droite, à l'instar de celle sur le site de Mayipili, où a eu lieu la pêche sportive du Mbenga.

« Je n'ai jamais parcouru une telle distance sur un jet ski avec autant de passion et de bonheur. Franchement, c'est formidable, surtout l'ambiance des riverains, la verdure et la beauté de la nature. Je suis prêt à refaire ce parcours, car on ne s'ennuie pas », a indiqué Maxime Raes, un des touristes.

Séjour à Ngabé

La journée du 15 décembre, à Ngabé, a été ouverte par la visite à la reine téké Ngalifourou. Les visiteurs sont allés lui présenter les civilités avant d'évoquer le but de leur présence dans le district.

Encourageant cette inititiative, la reine a saisi l'opportunité pour rappeler le caractère hospitalier de la population du district de Ngabé, déplorant le mauvais état de la voie terrestre. Cette visite a été ponctuée par des danses traditionnelles téké et mbochi (Kiébé-kiébé et Mondo). « Nous voulons vraiment que ces visites soient régulières parce qu'elles nous honorent et contribuent à la visibilité de notre district », a indiqué Guy Nkou, un habitant de Ngabé.

Profitant de cette occasion, Lydie Pongault a souhaité que les œuvres d'art de la danse Kiébé-Kiébé de Ngabé intègrent le musée Kiébé-Kiébé de N'Gol'Odoua, dans le district d'Oyo, département de la Cuvette. Avec la bénédiction de la reine Ngalifourou, les touristes ont regagné le fleuve Congo, à destination de la rivière Léfini, où ils ont continué la pêche sportive, en se consacrant sur le poisson Mboto.

Cette activité à la rivière Léfini a marqué la fin de l'excursion. Les touristes ont quitté Ngabé à 15h 40 et sont arrivés à Brazzaville autour de 18h.

Aperçu sur Ngabé

Situé à environ deux cents kilomètres au nord de Brazzaville, Ngabé se trouve dans la partie nord du département du Pool. A en croire Henri Itoua, secrétaire génral de la sous-préfecture de Ngabé, ce district qui se prolonge tout au long du fleuve Congo compte quarante-cinq villages. Ngabé centre lui-même est constitué de cinq quartiers. Son nom vient de "Ngabiè", nom d'un ancien chef de zone dont les colons n'arrivaient pas prononcer normalement. Aujourd'hui, sa superficie est d'environ 9 300 km2.