Sénégal: Forum de Doha - Le Qatar repense la gouvernance dans un monde multipolaire

Petit voire minuscule par la taille (11,581 km2), mais très grand par les idées, le Qatar ne cesse de se positionner dans la géopolitique mondiale. Ce, depuis qu'il a réussi une résilience économique suite au soudain blocus de ses voisins. D'où l'importance du forum de Doha qui regroupe les grands dirigeants du monde pour se pencher sur des stratégies devant déboucher sur un monde meilleur. Pendant deux jours (14 et 15 décembre), chefs d'Etat, chefs de gouvernement, hommes d'affaires entre autres et décideurs, se sont retrouvés au Sherathon Hôtel, pour disserter sur un thème central : «réinventer la gouvernance dans le monde multipolaire».

(DOHA, Qatar) - «L'équilibre a basculé en faveur des sceptiques. Il faut chercher les déficiences qui l'ont fait changer afin de trouver des solutions pour un nouvel équilibre». Ces propos ont été prononcés par l'Emir du Qatar, Sheikh Tamim Bin Hamad Al Thani, lors de la cérémonie d'ouverture du Forum de Doha (14-15 décembre).

Rappelant la fin de la guerre froide, il soutient qu'on est même dans une transition de l'unipolaire au multipolaire. A cet effet, il relève les différentes actions menées par son pays notamment dans le domaine de l'éducation, dans la lutte contre les changements climatiques, les enfants touchés par les conflits, sur la santé etc.L'Emir du Qatar mettra particulièrement l'accent sur l'importance de construire un dialogue entre les nations, de forger un consensus et de trouver des solutions aux problèmes d'un monde de plus en plus multipolaire.

«Nous devons penser à améliorer le niveau de vie de nos populations. Par conséquent, tous les pays devraient travailler ensemble et à apprendre les uns des autres. C'est le cas de la Malaisie où nous cherchons des partenaires, des amis. Nous ne vivons plus dans un monde bipolaire encore moins unipolaire. Il n'y a plus de place à l'hégémonie. Aucun Etat ne peut adopter l'isolationnisme. Nous avons tous des voisins. Voilà pourquoi, dix pays de l'Asean ont décidé de travailler ensemble. En 1960, certains pays africains étaient plus développés que la Malaisie. Aujourd'hui, notre PIB fait 6 fois plus que celui du Ghana».

«J'ai refusé de suivre les suivre le FMI»

«En 1987, notre devise avait perdu de la valeur. J'ai alors réfléchi à un certain nombre de solutions. J'ai juste refusé de suivre des idées ridicules que nous proposait le FMI. Mais c'était aussi terrifiant d'aller à l'encontre de la planète toute entière. Nous avons alors dévalué notre monnaie et on est reparti. En fin de compte, le FMI a fini par reconnaître que j'avais pris la bonne décision. Donc, il faut savoir souvent danser avec le diable, même si je dois avouer que je prenais peur avec certaines décisions».

«Régler les conflits par des négociations»

Dr Tun Mahatir Bin Mohamad a aussi plaidé en faveur de règlement des conflits par des négociations et non par des sanctions commerciales qui, selon lui, pénalisent davantage les populations les plus démunies. «Les guerres commerciales ne règlent aucun problème. Pis, d'autres pays pâtissent même de cette guerre entre les Etats-Unis et la Chine», a-t-il soutenu.

«D'une guerre froide à une paix chaude»

D'autres chefs d'Etat et de gouvernement seront appelés à intervenir notamment, Paul Kagamé du Rwanda (voir par ailleurs), le président de l'Arménie, du Salvador, de l'Ethiopie, le vice-président de l'Equateur, le premier ministre de la Somalie, le premier ministre de la Lybie, la conseillère du président Donald Trump, le président de l'Assemblée générale des Nations unies. Sans occulter le président de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat.

Ces différents orateurs sont revenus sur les conflits qui gangrènent le monde notamment le terrorisme. C'est à cet effet, que le président du forum économique mondial, Borge Brende, a déclaré : «nous sommes partis d'une guerre froide à une paix chaude». Et d'ajouter : «le commerce n'est pas une arme mais une clé pour atteindre la prospérité».

Lutte contre la corruption: Le Qatari Abdullah bin Zaid Al Mahmoud a été porté à la tête du Gopac (Global Organisation of Parliamentarians Against Corruption) -

Organisation mondiale des parlementaires contre la corruption (en français) - pour un mandat de deux ans, lundi dernier 9 décembre, à l'hôtel Sheraton de Doha, au Qatar. Cette 7ème édition est une initiative conjointe du Qatar Shura Council et de l'Organisation mondiale des parlementaires contre la corruption. Les présidents et députés des Parlements de 106 pays y ont pris part. Le Sénégal, quant à lui, a brillé par son absence. L'objectif était de renforcer le partenariat avec l'Organisation mondiale des parlementaires contre la corruption. A cet effet, le président du Conseil de la Shura, Abdullah bin Zaid Al Mahmoud, a déclaré qu'en accueillant cette conférence, «le Qatar a démontré son rôle important et central dans la lutte contre la corruption». Lors des ateliers, de nouveaux axes ont été dégagés afin d'élaborer des projets internationaux visant à améliorer la transparence et la mise en œuvre de la loi. A noter que l'organisation de la conférence a coïncidé avec la journée anti-corruption et le prix Sheikh Tamim anti-corruption qui a été remis à Kigali au président rwandais, Paul Kagamé.