Sénégal: Kaolack - Journées de consultations gratuites et dons de médicaments - L'armée et la famille de l'adjudant feu Samba Ngom au service des populations

L'Armée sénégalaise, la Gendarmerie nationale, en collaboration avec la famille de l'Adjudant feu Samba Ngom, ancien chef de l'infirmerie du camp Sémou Djimith de Kaolack, rappelé à Dieu en 2009, ont poursuivi les samedi 14 et dimanche 15 décembre derniers des journées de consultations gratuites suivies de dons gratuits de médicaments.

Dédiées à ce défunt grand serviteur des populations militaires et civiles, qui continue encore de marquer les souvenirs grâce à ses humanités, sa rigueur, sa détermination et sa disponibilité pour sauver des vies humaines, cette 1ère édition a été organisée à l'initiative du Directeur général (Dg) du complexe «Cœur de ville» de Kaolack, Mbaye NGom, et du président de la Chambre de commerce d'industrie et d'agriculture de Kaolack, Serigne Mboup. Cette année, ces journées ont surtout été attribuées aux populations des quartiers de Gawane, Ngane Alassane, Ngane Saer, Touba Kaolack et autres.

Ainsi soutenues par la Direction de l'hôpital régional El Hadji Ibrahima Niasse, ces opérations ont consisté au traitement primaire des pathologies les plus récurrentes du périmètre communal de Kaolack et leur suivie plus tard par une équipe de médecins, infirmiers et sages-femmes réunis autour de l'association «Sunu Santé Assistance».

Et ceci pour leurs traitements continus. Pour le Dg du «Cœur de ville», «il ne s'agit pas de se limiter aux quartiers limitrophes de Kaolack, mais d'élargir ces soins gratuits sur l'étendue des 40 quartiers de Kaolack et offrir plus tard à ces séances de consultation médicale une autre ampleur plus large, avec l'arrivée massive du personnel médical militaire, comme le souhaitent certains de leurs chefs présents lors de cette première édition».