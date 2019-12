Sénégal: Hassan al-Thawadi, président du comité supréme de la coupe du monde 2022 - «Le mondial va transformer le Qatar»

Le Qatar est prêt à tout pour réussir sa Coupe du monde de football prévue du 21 novembre au 18 décembre 2022. Le petit émirat riche en pétrole et en gaz ne lésine pas sur les moyens pour faire taire ses détracteurs. Il va même jusqu'à changer sa loi sur le très contesté système «kafala» dont sont victimes certains travailleurs et revaloriser par la même occasion le salaire minimum. Quant aux infrastructures sportives et routières, elles sont presque opérationnelles. Ou du moins, c'est l'avis de président du Comité suprême pour la Coupe du monde 2022, Hassan Al-Thawadi.

(DOHA, Qatar) - «Le sport est un moteur de transformation. Je suis tout à fait d'accord avec Nelson Mandela. La Coupe du monde va transformer le Qatar mais aussi toute la région. Il faut donc établir des ponts dans différents horizons. Le sport et surtout la Coupe du monde de football fait disparaître les préjugés. Le football permet de tisser des liens».

«Nous avançons sur les infrastructures»

«Nous faisons face au blocus décrété par nos voisins (Arabie Saoudite, Bahreïn, Emirats Arabes Unis et Egypte, Ndlr). Nous avançons sur la construction des stades et des autres infrastructures. Les stades seront livrés à temps. D'ailleurs, nous avions même envisagé d'inaugurer un stade lors de la coupe du monde des clubs, mais nous n'avions pas pu obtenir la certification à temps. Aujourd'hui, il est prêt. Trois autres stades seront livrés l'année prochaine (2020, Nldr). Ainsi de suite. Quant au système du métro, il est déjà terminé. 17.000 personnes ont déjà utilisé l'une des lignes avec succès. Les lignes expresses sont aussi opérationnelles».

La Coupe du Golfe et le Mondial des clubs sont des tests

«Nous utilisons la coupe du golfe et la coupe du monde des clubs comme des tests. Elles nous permettent de préparer la coupe du monde 2022. C'est pourquoi, nous en profitons par écouter et entendre les fans».

Abolition du système Kafala et augmentation du salaire minimum

Le Qatar est également disposé à mettre un terme au système Kafala qui chosifie presque certains travailleurs et les réduise en esclave. «Nous allons mettre un terme au système kafala», a déclaré le président du comité suprême pour la Coupe du monde Qatar 2022. Mieux, confie, Hassan Al-Thawadi, «nous allons même réviser et augmenter le salaire minimum qui est aujourd'hui de 750 riyals par mois (187 euros, plus de 122.000 F CFA)». Toutefois, s'est-il empressé de préciser : «la part des salaires minimums dans la région découle des négociations selon les nationalités. Par conséquent, je ne peux pas vous dire quand est ce que le système Kafala va prendre fin, même si une certaine législation laisse à désirer. Le Mondial va changer les choses. D'ailleurs depuis le reportage de The Guardian, les choses ont commencé à changer».

Les supporters de Liverpool revenus à de meilleurs sentiments

Le club de Sadio Mané a failli se déplacer au Qatar sans ses bouillants supporters. Et pour cause, les fans des Reds avaient manifesté leur courroux face au traitement dégradant dont sont victimes certains travailleurs au Qatar mais aussi la restriction annoncée dans certains domaines. Mais selon toujours Hassan Al-Thawadi, tous les équivoques ont été levés. «Cette Coupe du monde des clubs nous a permis de lever certains préjugés. Nous sommes allés voir les fans de Liverpool pour leur faire savoir que la Coupe du monde est une plate-forme qui unit. Nous, Qataris, sommes prêts à faire preuve d'ouverture et de progression. Nous avons discuté carte sur table et ils sont revenus à de meilleurs sentiments. Ils seront plus de 5000 à venir supporter leur équipe. Idem pour le club de Flamengo (Brésil). Ce sera une fête multiraciale».

L'alcool va couler à flot

Autre équivoque levé par Hassan Al-Thawadi, c'est l'usage de l'alcool. «L'alcool ne fait pas partie de notre culture, mais l'hospitalité en fait partie. Par conséquent l'alcool sera disponible. Nous pouvons être différents culturellement, mais cela ne peut pas nous empêcher de fêter notre humanité», a-t-il indiqué pour rassurer les supporters.

Par ailleurs, Hassan Al-Thawadi, est revenu sur les critiques contre son pays depuis que la Fifa leur a octroyé l'organisation de la Coupe du monde. «Depuis 2010, nous recevons beaucoup de critiques. Il y a des critiques qui sont constructives. Mais, il y a aussi beaucoup de mensonges, des dénigrements, des critiques vicieuses. Mais, nous sommes une nation résiliente», a-t-il soutenu.