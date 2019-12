Sénégal: Atelier sous-régional sur le numérique

Dakar — L'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) va organiser, mardi et mercredi, à partir de 9h, à Dakar, un atelier sous-régional sur "la copie privée sonore et audiovisuelle et la reprographie", annonce un communiqué reçu à l'APS.

La cérémonie d'ouverture, prévue à l'hôtel Savana de Dakar, sera présidée par le ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop.

Cet atelier de deux jours est organisé par l'OMPI, en partenariat avec le ministère de la Culture et de la Communication du Sénégal et la SODAV, la Société sénégalaise du droit d'auteur et des droits voisins.

A travers cette rencontre, il s'agit de "promouvoir et coordonner les différentes stratégies nationales et régionales de mise en œuvre de la rémunération pour copie privée et de la reprographie", indique le communiqué.

Elle servira également de "forum de discussion et de partage des politiques et des expériences entre les Etats membres".

La rencontre est destinée aux secrétaires généraux et responsables des bureaux des droits d'auteurs et se tiendra en présence de représentants de l'UEMOA, de la CEDEAO, du Maroc, de la Tunisie et de la Guinée.

Elle est organisée de concert avec la Confédération internationale des sociétés d'auteurs (CISAC) et la Fédération internationale des organisations gérant le droit de reproduction (IFRRO).