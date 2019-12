Algérie: Dix-sept personnes arrêtées à Djanet, Sétif et Djelfa

Alger — Dix-sept personnes ont été arrêtées, dimanche à Djanet, Sétif et Djelfa, par des détachements l'Armée nationale populaire (ANP), dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, indique lundi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l'Armée nationale populaire a intercepté, le 15 décembre 2019 à Djanet (4ème Région militaire), quatorze (14) individus et saisi quatre (4) véhicules tout-terrain, huit (8) groupes électrogènes et quatre (4) marteaux piqueurs, tandis que d'autres détachements ont arrêté, à Sétif (5ème RM) et Djelfa (1ère RM), trois (3) individus en leur possession deux (2) fusils de chasse", précise le communiqué.

Par ailleurs, des détachements combinés de l'ANP "ont appréhendé, à Oran (2ème RM) et Tébessa (5ème RM), trois (3) narcotrafiquants et saisi trois (3) kilogrammes de kif traité et 3.000 comprimés psychotropes, alors que des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté, à Biskra (4ème RM), deux (2) individus à bord d'un (1) véhicule utilitaire chargé de 1.065 paquets de tabac", note la même source.

A Oran (2ème RM), des Garde-frontières "ont déjoué une tentative d'émigration clandestine de douze (12) individus, tandis que douze (12) immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Tlemcen et Ouargla", ajoute le communiqué.