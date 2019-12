Cote d'Ivoire: Financial Afrik Awards, les 100 personnalités qui transforment l'Afrique se retrouvent le 19 décembre à Abidjan

Une journée de la finance africaine. Ainsi, in peut décrire cet événement prééminent historique dans les annales de la place financière d'Abidjan. Pour cette deuxième édition du genre, les petits plats seront mis dans les grandes assiettes. Quelque deux cent personnalités se retrouveront autour du thème choisi : «Monnaie, disruption et inclusion financière».

Alors, qu'elle a adopté diverses stratégies nationales et régionales pour améliorer l'inclusion financière du plus grand nombre et qu'elle réfléchit en ce moment à de nouvelles unions monétaires, l'Afrique doit faire face à la grande disruption née des révolutions technologiques et digitales de ces dernières.

Le taux élevé de pénétration de la téléphonie mobile, le développement des crypto-monnaies, des social money et autres formes nouvelles de moyens de paiement, tout en posant de nouveaux défis aux régulateurs et aux sécuritaires (risque de blanchiment d'argent, financement du terrorisme et économie souterraine), ouvre de nouveaux horizons d'opportunités. Le panel d'Abidjan réunira opérateurs, régulateurs et financiers autour de ces grands enjeux.

Les participants auront droit à un riche programme élaboré autour de cinq panels et animés par des directeurs de banques. Lors de ces échanges, il s'agira de discuter de l'inclusion financière, de la monnaie des banques et de la micro finance. Et le clou de cette manifestation sera le diner de gala consacré à la remise des Trophées aux "100 personnes qui transforment l'Afrique".

Pour rappel, l'initiateur de cette table ronde n'est rien d'autre que notre brillant confrère Adama WADE, patron de Financial Afrik. Ce dernier avec Ismael AIDARA, Directeur de Confidentiel Afrique et précédemment ex Rédacteur en Chef de l'hebdomadaire international LES AFRIQUES, ont écrit pendant près d'une décennie les pages les plus retentissantes de cette publication de référence.