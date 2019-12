Tunisie: L'OTAN déclare chercher à renforcer la coopération avec les pays du Golfe

Koweit — Le secrétaire général de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) a déclaré lundi que l'OTAN cherchait à renforcer sa coopération avec les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG).

Jens Stoltenberg a tenu ces propos au cours de la célébration du 15e anniversaire de l'Initiative de coopération d'Istanbul (ICI) organisée à Koweït.

En 70 ans depuis sa création, l'OTAN n'a jamais connu un environnement sécuritaire aussi complexe que celui d'aujourd'hui, a fait savoir M. Stoltenberg rapporte l'agence de presse Chine Nouvelle.

"Nous devons préserver notre sécurité et être suffisamment flexibles et préparés pour répondre aux menaces venant de la terre, de la mer, des airs, de l'espace et du cyberespace", a-t-il ajouté.

Soulignant le besoin d'une réponse coordonnée plus forte face au terrorisme, le secrétaire général de l'OTAN a déclaré que l'organisation travaille avec ses partenaires en Irak pour former les forces locales à la lutte contre les terroristes.

Il a aussi appelé à l'élargissement de la coopération avec l'Arabie saoudite et Oman pour renforcer la stabilité et la sécurité dans la région.

En parallèle, Thamer Al-Ali Al-Sabah, président du Bureau de la sécurité nationale du Koweït, a également affirmé que le Koweït souhaite renforcer les relations entre les pays du CCG et de l'OTAN.

Le centre de l'OTAN au Koweït a reçu plus de 200 formateurs et plus de 24 formations s'y sont tenues depuis 2006, a-t-il indiqué.

Selon l'OTAN, l'ICI, lancée au sommet de l'alliance à Istanbul en 2004, vise à contribuer à la sécurité à long terme aux niveaux régional et international en proposant aux pays de la région élargie du Moyen-Orient une coopération sécuritaire bilatérale pratique avec l'OTAN.