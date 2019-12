Ile Maurice: Accident de Wooton - «Nous voulons savoir qui est cet homme en noir !»

C'est sous un soleil de plomb, hier, dimanche 15 décembre, à Bois- Chéri, qu'une centaine de personnes ont participé à une marche pacifique en mémoire de Rohit Gobin, le pompiste tué dans un accident, sur son lieu de travail, la station-service de Wooton, le 26 novembre. Ils ont été rejoints par la deuxième victime de l'accident, qui s'en est sortie avec de multiples blessures, Daniel Lamarque, et quelques personnalités politiques, dont le leader de l'opposition Arvin Boolell. Danrajsingh Aubeeluck, du Party Malin, et Salim Muthy y étaient aussi.

Munis de banderoles, de photos et ruban noir au bras, hommes, femmes et enfants ont débuté la marche au domicile de la famille Gobin, à Bois-Chéri, pour terminer à La Flora. Une question revenait sans cesse aux lèvres des marcheurs : qui est cet homme en noir venu aider les deux policiers impliqués dans l'accident fatal ?

Quelques heures avant la marche, quelques membres de la famille Gobin ont visionné les caméras de surveillance situées dans l'enceinte de la station-service. L'épouse et les enfants de la victime, sous le choc, n'ont pas voulu faire de commentaires. Le gendre du défunt, Vikram Luchmun, assure que la vidéo diffusée par la police et celle publiée par les médias sont totalement différentes. «La vidéo de la police est modifiée. Elle a été coupée juste après la collision. Mais celle qu'on a visionnée hier nous montre tout», s'exclame notre interlocuteur. «Alors que mon beau-père était grièvement blessé au sol, les deux officiers de police passaient des appels. Rohit est resté quarante minutes sans assistance, recouvert d'une bâche en plastique alors que les policiers se sont sauvés, avec la complicité d'un homme habillé en noir !»

Les proches de Rohit Gobin se posent tous la même question, après avoir visionné les images CCTV : qui est donc cet homme en noir, qui est venu en aide aux deux policiers ? «Kot sa dimounn an nwar-la ? Ki lanket zot pé fer pou koné kisannla sa ?», s'interroge le neveu de Rohit Gobin, Vishal Keerodhur. «C'est notre droit de savoir qui est cet individu.» Soodesh Khadaroo, un des voisins de la famille, est tout aussi remonté. «Nous devons savoir quelle est la connexion entre les policiers et cet homme», tonne-t-il. «Il est descendu de son véhicule, a pris des photos de l'accident et a aidé les policiers à se cacher. Qui est-ce ? La population doit savoir !»

Tina Gopala, la belle-fille du défunt, vit dans l'incompréhension la plus totale. «La vie de Rohit Gobin était précieuse à nos yeux», s'exprime-t-elle, les larmes aux yeux. «Aujourd'hui, c'est lui mais ça pourrait être quelqu'un d'autre demain. Des policiers ne seront, encore une fois, pas arrêtés pour non-assistance à personne en danger ?» Elle lance un appel au commissaire de police, Mario Nobin. «Nous voulons savoir la raison pour laquelle les policiers se sont enfuis et ne sont pas venus en aide à mon beau-père. Et pourquoi aucun test n'a été effectué sur ces deux policiers ?» Des officiers de police ont assuré la sécurité des participants durant la marche et se sont tenus à l'écart durant la cérémonie de dépôt de gerbe.