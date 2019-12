Ile Maurice: Gouvernement - Le bal des nominations continue

L'heure des nominations a sonné. Les anciens députés et ministres ou encore des candidats n'ayant pu faire leur entrée au Parlement pourraient se voir confier de nouvelles tâches.

L'ancien ministre du Commerce, Ashit Gungah, est un des ex-ministres qui n'a pas encore été casé après sa défaite dans la circonscription n°6 (Grand-Baie -Poudre-d'Or). Dans son entourage, on affirme que, dans un premier temps, le Premier ministre, Pravind Jugnauth, devait lui offrir un poste d'ambassadeur, mais pour des raisons encore inconnues, on pourrait lui confier une autre responsabilité dès janvier.

En effet, selon diverses sources, des changements sont prévus à la tête de plusieurs institutions gouvernementales dès le mois prochain, le temps pour ceux en place de toucher leur salaire et bonus de fin d'année. L'ancien ministre pourrait être propulsé à la tête d'une société gouvernementale comme Chief Executive Officer si toutefois il ne s'envole pas pour une capitale étrangère.

Pour sa part, Mahen Jhugroo, ancien ministre du Logement et des terres, commence à faire ses valises pour Washington où il occupera le poste d'ambassadeur en remplacement de Sooroojdev Phokeer alors que l'ex-ministre de l'Intégration sociale, Alain Wong, sera envoyé en Chine, également comme ambassadeur. «Je n'ai rien reçu d'officiel. J'ai entendu des rumeurs comme vous. Si cela s'avère, je serai très fier de travailler une nouvelle fois pour le pays.»

Il ressort que l'ancienne secrétaire parlementaire, Marie-Claire Monty, devrait se retrouver à la tête du haut-commissariat en Australie. Son ancien colistier, Vikash Oree, reste à Maurice pour prendre les rênes de l'Agricultural Marketing Board. Françoise Labelle et Raj Rampertab s'envolent, eux, pour Pretoria et Kuala Lumpur respectivement.

Si les nominations de Marie-Claire Monty et de Raj Rampertab se confirment, deux proches du Muvman Liberater (ML) devront plier bagage pour faire la place aux deux membres du MSM. Christelle Sohun avait été choisie pour le poste de haut-commissaire à Canberra, en 2017. Eshan Patel, proche d'Ivan Collendavelloo, se trouve actuellement en Malaisie.

D'ailleurs, à l'exception de Seety Naidoo, reconduit à la présidence du conseil d'administration du Central Electricity Board et d'Eddy Boissézon, nommé à la vice-présidence, depuis que le deuxième gouvernement de Pravind Jugnauth a été formé, ils sont rares les non-élus du ML à avoir été récompensés.

L'ancien ministre Anil Gayan rêve d'une carrière dans la diplomatie. Toolsyraj Benydin, élu en tête de liste en 2014, mais battu dans le bastion du MMM, au n°20, en 2019, est toujours en attente d'une responsabilité. Il en est de même pour Ravi Rutnah, ancien Deputy Chief Whip du gouvernement.

Du côté du MSM, il y a également d'anciens députés et des candidats battus aux dernières élections qui se retrouvent sur la touche. Parmi eux, Sandhya Boygah, Alain Aliphon et Zouberr Joomaye. Quant à Gilles L'Entêté et Clive Auffray, les postes à responsabilités qu'ils occupaient avant les élections à la National Housing Development Company Ltd (NHDC) et à la National Empowerment Foundation sont toujours vacants. Dans l'entourage du gouvernement, on affirme que Gilles L'Entêté pourrait faire son retour à la NHDC, mais, à hier aprèsmidi, il affirmait à l'express qu'il n'était au courant de rien. En revanche, Dick Ng Sui Wa attendrait sa lettre de nomination à l'Information and Communication Technologies Authority.