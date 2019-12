Ile Maurice: Crève-Coeur - Le village aura bientôt droit à une gare digne de ce nom

Cela fait plus d'une année que les villageois de Crève-Coeur espèrent avoir une nouvelle gare. En effet, pour nombre d'entre eux, l'absence d'un terminus d'autobus pose problème alors que d'autres déplorent que ce projet ait pris un retard considérable étant donné qu'il était censé s'achever des mois plus tôt.

Aujourd'hui, ils se disent soulagés que les travaux aient repris sérieusement. L'un d'eux laisse entendre qu'en attendant, le matin, c'est le fiasco. D'autant plus que les jours d'école, les élèves n'ont pas un lieu précis où attendre l'autobus.

Même son de cloche du côté d'un chauffeur d'autobus. Ce dernier confie qu'il fait la route Crève-Coeur-Port-Louis depuis une quinzaine d'années. Et il se plaint que les chauffeurs d'autobus n'aient pas une place convenable pour garer leurs véhicules.

«Une gare facilitera notre tâche. On aura un endroit où attendre. C'est plus prudent et cela représente moins de danger», confie le chauffeur. D'ajouter : «Ce projet aurait dû être terminé il y a six mois. Toutefois, pendant un bon moment, les travaux ont été interrompus. Ce n'est qu'il y a deux mois que j'ai vu des travailleurs à nouveau sur le chantier.»

De toute urgence

Un autre chauffeur d'autobus abonde dans le même sens. Lui aussi utilise quotidiennement la route entre Crève-Coeur et Port-Louis depuis plus de dix ans «Le matin, il y a six ou sept autobus qui récupèrent des passagers. C'est vraiment dangereux pour nous chauffeurs mais aussi pour les élèves. Il nous faut un terminus et de toute urgence.»

Yajraj Kallychurn, conseiller du village, confirme que les travaux ont bel et bien repris il y a deux mois. Toutefois, il ne sait pas exactement quand lesdits travaux seront terminés.