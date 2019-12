Togo: Candidat officiel aux élections à la FTF, Hervé PIZA promet 'innovations' et 'progrès' avec la liste «NOTRE FOOTBALL»

Il dit avoir pour rêve la reconstruction du football togolais et veut « incarner une fédération d'innovations, de progrès et de respect ». Il s'agit d'Hervé Piza qui a officiellement annoncé ce lundi 16 décembre sa candidature pour les élections de 2020 à la Fédération Togolaise de Football (FTF).

« Présider à la destinée de la FTF est une responsabilité immense », reconnait Hervé Piza. Mais avec sa liste baptisée « NOTRE FOOTBALL », l'ancien premier vice-président de l'instance dirigeante du football togolais compte bien y arriver, avec l'aide des personnalités qui se sont jointes à lui pour redonner une autre image à la Fédération.

Faisant le bilan de l'équipe sortante, dirigée par Guy Akpovi, , M. Piza dit avoir constaté l'« Absence totale d'une vision pour le développement et la promotion du football ; la Gestion opaque des ressources de la FTF ; des championnats nationaux improductifs, des équipes nationales moins performantes, l'échec total des réformes institutionnelles et structurelles contenues dans les nouveaux statuts, recommandées par la FIFA ». Tout cela, d'après le premier candidat déclaré aux élections de janvier 2020, est dû à l'« incompétence notoire; une absence de planification, du sens de responsabilité et du travail bien fait ».

« Malgré que l'ensemble des acteurs membres de la FTF ou partenaires ont accompagné le Comité Exécutif et bien que beaucoup de moyens matériels et financiers ont été mis à sa disposition, très peu de résultats ont été réalisés. La Liste 'NOTRE FOOTBALL', pense que le football togolais est à la traine. Il a besoin d'une véritable équipe des gens compétents et disciplinés pour le relever », indique Hervé Piza qui entend axer le contrat sportif de son équipe sur de grands chantiers.

Parmi ces chantiers, figurent la formation des principaux acteurs (dirigeants, entraineurs et éducateurs, journalistes etc ..) ; la réalisation des réformes des Ligues Régionales et des Clubs de l'élite ; la signature d'un contrat avec un équipementier ; le Management professionnel des éperviers, toutes catégories confondues ; la recherche des partenaires pour les compétitions nationales. Ce chantier est programmé pour les deux premières années de cette liste.

Pour le compte des deux dernières années, l'équipe « NOTRE FOOTBALL » prévoit la réalisation des infrastructures (pelouses synthétiques ou gazonnés, vestiaire et éclairage des installations etc..) et la mise en place des instruments de la professionnalisation du football togolais.

« Au terme de mon mandat, j'estime possible de bâtir des équipes nationales fortes et compétitives au plan africain et mondial ; mettre en place une académie ; moderniser la gestion des clubs et des ligues régionales ; améliorer les installations sportives (pelouse gazonnée, terrain éclairé, vestiaires etc.) et construire de nouvelles ; soutenir les clubs en compétitions internationales ; assurer un financement durable du football togolais ; professionnaliser le football togolais », souligne Hervé Pizza.

Les élections à la FTF sont prévues sur le 25 janvier 2020.